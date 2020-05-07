Активиста, который выкрасил памятник Пушкину красной краской, освободили из-под стражи до суда

Источник материала: Tut.by

Молодофронтовца Филиппа Шаврова, задержанного за то, что выкрасил руки памятника Пушкину красной краской, освободили из-под стражи. Об этом сообщает лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна».



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Как сообщила правозащитникам жена Шаврова Ольга, Филиппа выпустили под подписку о невыезде. Рассмотрение уголовного дела назначено на 18 мая. Процесс будет вести Татьяна Акавитая, судья Центрального районного суда Минска.

Шаврову предъявлены обвинения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) УК РБ. Нанесенный активистом ущерб оценили в 230 рублей.

Что произошло?

Инцидент, напомним, случился в середине января: прохожие сообщили в милицию, что кто-то разрисовал красной краской руки памятника Пушкину. Вскоре выяснилось, что это сделал активист «Молодого Фронта» Филипп Шавров — парень сам явился в милицию с признанием.

24 января стало известно , что минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Известно, что, кроме того, активиста подозревали в нанесении граффити «Свабоду Севярынцу».

— Я думаю, что публичное осуждение этого поступка в среде литераторов, писателей, интеллигентных людей, которыми славится Беларусь, должно стать самым большим наказанием для этого человека, — прокомментировал инцидент с памятником российский посол Дмитрий Мезенцев.

Правозащитное сообщество Беларуси выступило с заявлением с требованием немедленного освобождения политзаключенного Филиппа Шаврова и прекращения уголовного преследования в отношении него.

Вместе с тем, в ряде государственных СМИ были опубликованы фрагменты допросов Шаврова, где он высказывался об оппозиции.