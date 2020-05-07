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Активиста, который выкрасил памятник Пушкину красной краской, освободили из-под стражи до суда
07.05.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодофронтовца Филиппа Шаврова, задержанного за то, что выкрасил руки памятника Пушкину красной краской, освободили из-под стражи. Об этом
Как сообщила правозащитникам жена Шаврова Ольга, Филиппа выпустили под подписку о невыезде. Рассмотрение уголовного дела назначено на 18 мая. Процесс будет вести Татьяна Акавитая, судья Центрального районного суда Минска.
Шаврову
Что произошло?
Инцидент, напомним, случился в середине января: прохожие сообщили в милицию, что кто-то
24 января
— Я думаю, что публичное осуждение этого поступка в среде литераторов, писателей, интеллигентных людей, которыми славится Беларусь, должно стать самым большим наказанием для этого человека, —
Правозащитное сообщество Беларуси
Вместе с тем, в ряде государственных СМИ были опубликованы фрагменты допросов Шаврова, где он высказывался об оппозиции.
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Как сообщила правозащитникам жена Шаврова Ольга, Филиппа выпустили под подписку о невыезде. Рассмотрение уголовного дела назначено на 18 мая.
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