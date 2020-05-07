Соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово — Крутой

Источник материала: Вороновская газета





Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА .

«Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют», — сказал Дмитрий Крутой.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России приостанавливались с 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле поставки от крупных НК возобновлены, была достигнута договоренность, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов. В Минфине Беларуси 25 марта сообщали о начале работы над механизмом межбюджетных нефтяных расчетов.

https://www.belta.by/