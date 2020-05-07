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Александр Ярошенко рассказал о резидентах, стройках и планах "Великого камня"
07.05.2020 13:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИндустриальный парк в мае празднует юбилей - 5 лет! "Великий камень" - уникальный проект. Сегодня он по праву считается связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. К своему пятилетию "Великий камень" подходит с высокими результатами.
О резидентах, стройках индустриального парка и перспективных планах рассказал программе "События" глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.
Полное интервью с Александром смотрите в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале
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Индустриальный парк в мае празднует юбилей - 5 лет! "Великий камень" - уникальный проект. Сегодня он по праву считается связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. К...
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