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Александр Ярошенко рассказал о резидентах, стройках и планах "Великого камня"

07.05.2020 13:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Индустриальный парк в мае празднует юбилей - 5 лет! "Великий камень" - уникальный проект. Сегодня он по праву считается связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. К своему пятилетию "Великий камень" подходит с высокими результатами.

О резидентах, стройках индустриального парка и перспективных планах рассказал программе "События" глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

Полное интервью с Александром смотрите в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".

 
 
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Индустриальный парк в мае празднует юбилей - 5 лет! "Великий камень" - уникальный проект. Сегодня он по праву считается связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. К...
 
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