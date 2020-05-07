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Транзитные возможности Беларуси расширяются благодаря электронному декларированию

07.05.2020 12:51 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Транзитные возможности Беларуси расширяются благодаря электронному декларированию. А механизм грузоперевозок становится более прозрачным и эффективным. В первом квартале число поданных в таможню транзитных деклараций выросло более чем на 8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в первые три месяца 2020 белорусские таможенники зарегистрировали почти 1,5 миллиона деклараций различных видов.
 
 
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Транзитные возможности Беларуси расширяются благодаря электронному декларированию. А механизм грузоперевозок становится более прозрачным и эффективным. В...
 
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