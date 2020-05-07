Белнефтехим: Белорусская нефтянка в первом квартале выдержала краш-тест

Источник материала: Tut.by

Белорусская нефтяная отрасль справилась со сложностями, которые возникли в первом квартале текущего года из-за разногласий с российскими поставщиками, и создала точки опоры для дальнейшей устойчивой работы. Об этом TUT.BY заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.



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Он перечислил следующие ключевые моменты.

— По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями. Сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно, — сказал Тищенко.

К тому же вместе с четким осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти, определены ее направления и логистика.

— Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный. Заработали северное (порт Клайпеды. — прим.TUT.BY) и южное направления (порт Одессы. — прим.TUT.BY), в завершающей стадии подготовки находится западная линия (порт Гданьска. — прим.TUT.BY). Все, что требуется доработать, уже поставлено в четкий график реализации, включая вопросы польского реверса и строительство перемычки « Гомель-Горки », — отметил представитель «Белнефтехима».

Александр Тищенко отметил также технические возможности НПЗ.

— На наших заводах практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья. Результаты нас устраивают, — сказал он.

По оценке пресс-секретаря концерна, «белорусская нефтянка в I квартале этого года краш-тест выдержала». Поэтому в «Белнефхетиме» отмечают, что создали точки опоры и рассчитывают «серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии».

Ранее первый вице-премьер Дмитрий Крутой Минск еще не подписал с Москвой соглашение по межбюджетным расчетам по нефти">говорил, что спотовые закупки, которые шли на протяжении четырех месяцев, по своим финансовым, экономическим, логистическим условиям отличаются от тех, которых можно добиться в условиях долгосрочных контрактов. Кроме того, есть технический момент, связанный с адаптацией нефтеперерабатывающих заводов к альтернативной нефти с точки зрения ее характеристик.

Эксперты отмечали, что белорусские НПЗ заточены под переработку российского сорта Urals или схожих с ним марок. Как вариант — смешивать альтернативу с российской нефтью. Что, судя по всему, в первом квартале и практиковалось.

Беларусь начала поиск альтернативных источников поставки нефти в начале 2020 года из-за спора с крупными российскими нефтяными компаниями по механизму формирования цены. В частности, были организованы поставки танкерной нефти через Одессу и Клайпеду. Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе, американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в Беларусь. Пока же танкер с нефтью из Саудовской Аравии прибудет в порт Клайпеды 11 мая.

В конце марта Минск и Москва договорились о ценообразовании при поставках российской нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва.

В апреле объем импорта нефти из России составил около 1,5 млн тонн. В мае Беларусь решила закупить 1,1 млн тонн сырья у соседей.

В январе-апреле белорусские НПЗ переработали примерно 4,7 млн тонн нефти. Беларусь получили из России по нефтепроводу «Дружба» 2,5 млн тонн. Плюс около 400 тысяч тонн было отгружено по железной дороге. Поставки танкерной нефти составили около 800 тысяч тонн. Беларусь также перерабатывала собственное сырье, запасы 2019 года и технологическую нефть.