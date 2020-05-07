﻿ "Экономика дня" с Андреем Лаптенком. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Экономика дня" с Андреем Лаптенком

07.05.2020 22:13 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным нефтяным расчетам почти готово. Это сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусская сторона не считала целесообразным платить премии российским компаниям в прежних объемах. В апреле договорились, что поставки возобновят без премии, а часть ее компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

Альтернатива в приоритете

Д. Крутой: Тема альтернативной нефти будет постоянной в нашей нефтяной повестке
В части альтернативной нефти правительство рассчитывает на долгосрочные контракты. Ведется диалог со странами, у которых наша страна уже закупала ресурсы. Это Азербайджан и Норвегия.  Рассматривается вариант сотрудничества  и с новыми партнерами  из  Саудовской Аравии и США.  
В ближайшее время в порту Клайпеды ожидается прибытие первой  партии сырья из Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн.

Нефть восстанавливается

Ослабление карантинных мер некоторыми странами помогает спросу на нефть 
Сегодня, к слову, нефть дорожала. "Брент" уходил в район 31 доллара в течение дня. WTI также в плюсе. Выше 25 долларов стоила американская нефть. Ослабление карантинных мер некоторыми странами в начале недели помогает спросу на нефть медленно восстанавливаться. 

Подсчитали ЗВР

Нацбанк: На 1 мая международные резервные активы Беларуси составили $7 882,9 млн.
Нацбанк дал отчет по ЗВР.  Международные резервные активы страны на 1 мая, по предварительным данным, составили $7 миллиардов 883 миллиона в эквиваленте (882,9 млн.). За апрель активы выросли почти на 100 млн.($96,2 млн.) после снижения в марте более чем на 11% ($1 018,4 млн.). 
Апрельский рост обеспечили покупка иностранной валюты Нацбанком на бирже, рост стоимости монетарного золота и поступление в бюджет, в том числе от продажи Минфином валютных облигаций на внутреннем рынке. Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов по итогам года должен составить не менее $7,3 млрд.

В Беларуси снижается спрос на новые автомобили

Рынок новых авто вступает в фазу серьезной стагнации.
Такой вывод делают эксперты, изучив рекордное падение спроса. Несмотря на то, что продажи первого квартала 2020-го обошли прошлогодние цифры по росту реализации. За ажиотажем последовало резкое охлаждение покупательского спроса. 
Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации: "Реализация апреля упала у нас к марту больше чем на 55%, или на 40% к апрелю прошлого года. Это очень большое падение, которое мы прогнозировали, входя в кризис. И, к сожалению, хотим отметить, что реализация апреля во многом состояла из продаж, которые, в общем-то, состоялись в марте. И это был просто отпуск автомобилей, законтрактованных на пике ажиотажа. Соответственно, в мае мы ожидаем еще более худшие цифры". 
По мнению белорусских автодилеров, по итогам года спрос на новые авто может снизиться ровно наполовину. Тенденция к сокращению наблюдается и на вторичном рынке. Эксперты полагают: падение спроса может стимулировать продавцов делать дополнительные акции и скидки.

В условиях кризиса

Эксперт: Ставка на внутренний туризм приобретает первостепенное значение 
Страны с серьезной емкостью турпотока - такие, как Китай, США, Франция, Германия или Польша способны спасти свою инфраструктуру, сохраняя деньги внутри страны, полагают эксперты. Впрочем, этот рецепт может быть полезен и для других стран, туристическая инфраструктура которых напрямую завязана на ситуацию соседних рынков. В любом случае ставка на внутренний туризм приобретает первостепенное значение.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии: "Сегодня, во время простоя туротрасли, у нас появилась хорошая возможность устранить недостатки в производственной цепочке, которые не позволяют выстраивать эффективную дистрибуцию без посредников и создавать условия для развития системного и доступного турпродукта для белорусского туриста. Тем не менее, именно внутренний туризм позволяет развитым экономикам поддерживать туристическую инфраструктуру в низкий сезон, создавать рабочие места в регионах и развивать инициативу на местах. Соответственно, в ближайшее время мы ждем мер поддержки для решения столь очевидных задач в отрасли и экономике Беларус".

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным нефтяным расчетам почти готово. Это сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белнефтехим: Белорусская нефтянка в первом квартале выдержала краш-тест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика