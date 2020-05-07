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"Экономика дня" с Андреем Лаптенком
07.05.2020 22:13 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСоглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным нефтяным расчетам почти готово. Это сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусская сторона не считала целесообразным платить премии российским компаниям в прежних объемах. В апреле договорились, что поставки возобновят без премии, а часть ее компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.
Альтернатива в приоритете
Д. Крутой: Тема альтернативной нефти будет постоянной в нашей нефтяной повесткеВ части альтернативной нефти правительство рассчитывает на долгосрочные контракты. Ведется диалог со странами, у которых наша страна уже закупала ресурсы. Это Азербайджан и Норвегия. Рассматривается вариант сотрудничества и с новыми партнерами из Саудовской Аравии и США.
В ближайшее время в порту Клайпеды ожидается прибытие первой партии сырья из Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн.
Нефть восстанавливаетсяОслабление карантинных мер некоторыми странами помогает спросу на нефть
Сегодня, к слову, нефть дорожала. "Брент" уходил в район 31 доллара в течение дня. WTI также в плюсе. Выше 25 долларов стоила американская нефть. Ослабление карантинных мер некоторыми странами в начале недели помогает спросу на нефть медленно восстанавливаться.
Подсчитали ЗВР
Нацбанк: На 1 мая международные резервные активы Беларуси составили $7 882,9 млн.Нацбанк дал отчет по ЗВР. Международные резервные активы страны на 1 мая, по предварительным данным, составили $7 миллиардов 883 миллиона в эквиваленте (882,9 млн.). За апрель активы выросли почти на 100 млн.($96,2 млн.) после снижения в марте более чем на 11% ($1 018,4 млн.).
Апрельский рост обеспечили покупка иностранной валюты Нацбанком на бирже, рост стоимости монетарного золота и поступление в бюджет, в том числе от продажи Минфином валютных облигаций на внутреннем рынке. Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов по итогам года должен составить не менее $7,3 млрд.
В Беларуси снижается спрос на новые автомобилиРынок новых авто вступает в фазу серьезной стагнации.
Такой вывод делают эксперты, изучив рекордное падение спроса. Несмотря на то, что продажи первого квартала 2020-го обошли прошлогодние цифры по росту реализации. За ажиотажем последовало резкое охлаждение покупательского спроса.
Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации: "Реализация апреля упала у нас к марту больше чем на 55%, или на 40% к апрелю прошлого года. Это очень большое падение, которое мы прогнозировали, входя в кризис. И, к сожалению, хотим отметить, что реализация апреля во многом состояла из продаж, которые, в общем-то, состоялись в марте. И это был просто отпуск автомобилей, законтрактованных на пике ажиотажа. Соответственно, в мае мы ожидаем еще более худшие цифры".
По мнению белорусских автодилеров, по итогам года спрос на новые авто может снизиться ровно наполовину. Тенденция к сокращению наблюдается и на вторичном рынке. Эксперты полагают: падение спроса может стимулировать продавцов делать дополнительные акции и скидки.
В условиях кризисаЭксперт: Ставка на внутренний туризм приобретает первостепенное значение
Страны с серьезной емкостью турпотока - такие, как Китай, США, Франция, Германия или Польша способны спасти свою инфраструктуру, сохраняя деньги внутри страны, полагают эксперты. Впрочем, этот рецепт может быть полезен и для других стран, туристическая инфраструктура которых напрямую завязана на ситуацию соседних рынков. В любом случае ставка на внутренний туризм приобретает первостепенное значение.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии: "Сегодня, во время простоя туротрасли, у нас появилась хорошая возможность устранить недостатки в производственной цепочке, которые не позволяют выстраивать эффективную дистрибуцию без посредников и создавать условия для развития системного и доступного турпродукта для белорусского туриста. Тем не менее, именно внутренний туризм позволяет развитым экономикам поддерживать туристическую инфраструктуру в низкий сезон, создавать рабочие места в регионах и развивать инициативу на местах. Соответственно, в ближайшее время мы ждем мер поддержки для решения столь очевидных задач в отрасли и экономике Беларус".
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Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным нефтяным расчетам почти готово. Это сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер...
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