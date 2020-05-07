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«Основание - постановление суда об административном аресте». МВД о задержании блогера
07.05.2020 17:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Основанием для задержания блогера Сергея Тихановского стало постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Об этом TUT.BY рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Напомним, 6 мая Сергея Тихановского
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Но на «сутки» блогера не забрали. Решение об аресте блогера вступило в силу 15 января. По закону у властей был год, чтобы арестовать Сергея Тихановского на 15 суток.
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