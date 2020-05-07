«Основание - постановление суда об административном аресте». МВД о задержании блогера

Источник материала: Tut.by

Основанием для задержания блогера Сергея Тихановского стало постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Об этом TUT.BY рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



Фото: nn.by

Что известно о задержанном блогере Тихановском, который заявил, что идет в президенты

Напомним, 6 мая Сергея Тихановского задержали под Могилевом. Он помещен в изолятор временного содержания города Гомеля.

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» предположил, что постановление суда об административном аресте, за которое он был задержан, было вынесено 10 января. Тогда суд приговорил Сергея Тихановского к 15 суткам ареста. Блогер был осужден по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) за участие и освещение минской акции против интеграции с Россией 20 декабря.

Но на «сутки» блогера не забрали. Решение об аресте блогера вступило в силу 15 января. По закону у властей был год, чтобы арестовать Сергея Тихановского на 15 суток.