Участников встреч с блогером Тихановским задержали в Могилеве и Лиде

Источник материала: Tut.by

Правозащитники узнали о задержании как минимум четырех участников встречи с блогером Сергеем Тихановским в Могилеве 5 мая. Тогда люди не позволили милиции задержать блогера и его сторонников. Также стало известно о задержании фельдшера из Лиды.

Правозащитники сообщают , что в Могилеве задержан Степан Лазаренок. Его задержали у него дома и доставили в отделение. Там на мужчину составили протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Ночь мужчина проведет в СИЗО.

Кроме него, задержаны еще Вячеслав Зайцев, Артем Саков и Владимир Неронский, который был координатором встречи Тихановского с могилевчанами 5 мая.

Фельдшер из Лиды Павел Палейчик находился на работе, когда его вызвали в милицию из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает Радыё «Свабода» со ссылкой на жену мужчины. По ее словам, причина — участие во встрече с блогером Тихановским в Лиде 22 апреля. Мужчина задержан.

Напомним, 6 мая Сергея Тихановского задержали под Могилевом. Он помещен в изолятор временного содержания Гомеля. В МВД заявили , что основанием для задержания блогера стало постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Правозащитники предположили, что постановление было вынесено 10 января. Тогда суд приговорил Тихановского к 15 суткам ареста за участие и освещение минской акции против интеграции с Россией 20 декабря.

В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку Сергея Тихановского, не обошлось без задержаний.

7 мая в Гомеле также прошла акция в поддержку блогера, задержали около 20 человек .