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Участников встреч с блогером Тихановским задержали в Могилеве и Лиде
08.05.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники узнали о задержании как минимум четырех участников встречи с блогером Сергеем Тихановским в Могилеве 5 мая. Тогда люди
Правозащитники
Кроме него, задержаны еще Вячеслав Зайцев, Артем Саков и Владимир Неронский, который был координатором встречи Тихановского с могилевчанами 5 мая.
Фельдшер из Лиды Павел Палейчик находился на работе, когда его вызвали в милицию из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает
Напомним, 6 мая Сергея Тихановского
В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая
7 мая в Гомеле также прошла акция в поддержку блогера,
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Правозащитники узнали о задержании как минимум четырех участников акции 5 мая. Тогда люди не позволили милиции задержать сторонников блогера Сергея Тихановского.
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