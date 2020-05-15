ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: за пять лет мы можем возродить витебскую землю

15.05.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко совершает 15 мая рабочую поездку в Витебский район. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он посещает сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко» — комплекс по выращиванию нетелей «Мишутки» и производственный участок «Вымно» УП «Рудаково», которые входят в структуру витебского ОАО «Молоко», одного из крупнейших молочных предприятий Витебской области.

Александр Лукашенко отметил позитивные изменения на земле Витебской области, состояние дел он оценил с борта вертолета, на котором прилетел в регион.

— Конечно, это клочки, никуда не денемся, — такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае, — сказал Лукашенко.

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, президент подчеркнул, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу.

— Будет результат — будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают, — отметил он.

Президент также подчеркнул, что хочет посмотреть, как на Витебщине развиваются семь созданных интегрированных комплексов.

— Благодаря всем вам, мы нащупали эту форму. Я вижу, это земное. От земли идут корма. Молоко, мясо идет на переработку. Переработали, продали. Денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо, — отметил Лукашенко.

По его мнению, развиваясь и работая в таком режиме, возможно «за пять лет возродить витебскую землю» (цитата по газете «Звязда»).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко отметил позитивные изменения на земле Витебской области, состояние дел он оценил с борта вертолета, на котором прилетел в регион.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Роснефть» может до конца года поставить в Беларусь до 9 млн тонн нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика