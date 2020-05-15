Лукашенко: за пять лет мы можем возродить витебскую землю

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко совершает 15 мая рабочую поездку в Витебский район. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он посещает сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко» — комплекс по выращиванию нетелей «Мишутки» и производственный участок «Вымно» УП «Рудаково», которые входят в структуру витебского ОАО «Молоко», одного из крупнейших молочных предприятий Витебской области.

Александр Лукашенко отметил позитивные изменения на земле Витебской области, состояние дел он оценил с борта вертолета, на котором прилетел в регион.

— Конечно, это клочки, никуда не денемся, — такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае, — сказал Лукашенко.

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, президент подчеркнул, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу.

— Будет результат — будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают, — отметил он.

Президент также подчеркнул, что хочет посмотреть, как на Витебщине развиваются семь созданных интегрированных комплексов.

— Благодаря всем вам, мы нащупали эту форму. Я вижу, это земное. От земли идут корма. Молоко, мясо идет на переработку. Переработали, продали. Денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо, — отметил Лукашенко.

По его мнению, развиваясь и работая в таком режиме, возможно «за пять лет возродить витебскую землю» (цитата по газете «Звязда» ).