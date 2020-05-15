Лукашенко: государство будет помогать только перспективным проектам

Александр Лукашенко 15 мая совершает рабочую поездку в Витебский район. Здесь он ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона. Президент, в частности, посетил сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко».

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, Лукашенко подчеркнул, что поддержка от государства и финансовые средства будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления, и только тем предприяти которые имеют хозяйский подход к делу.

«Будет результат - будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают», - подчеркнул он.

Говоря о принятом решении создавать в регионе интеграционные структуры, Лукашенко выразил мнение, что оно было своевременным и шло «от земли».

«Наверное, мы нащупали земную форму - интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить», - отметил он.

рассматривался проект Указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Во Дворце независимости собрались члены белорусского правительства и руководство администрации президента. Лукашенко же в начале собрания сразу расставил акценты: помогать только тем, кто нуждается в поддержке и «шевелится» сам. А указ президента о поддержке экономики был принят 24 апреля. Согласно докумету, бизнесу в качестве антикризисных мер предлагается отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы. Бизнес-союзы заявили , что документ носит ритуальный характер и потеряет актуальность уже через месяц. Ометим, что 12 мая у Александра Лукашенкопроект Указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Во Дворце независимости собрались члены белорусского правительства и руководство администрации президента. Лукашенко же в начале собрания сразу расставил акценты: помогать только тем, кто нуждается в поддержке и «шевелится» сам. А указ президента о поддержке экономики24 апреля. Согласно докумету, бизнесу в качестве антикризисных мер предлагается отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы. Бизнес-союзы, что документ носит ритуальный характер и потеряет актуальность уже через месяц.

Фото: president.gov.by