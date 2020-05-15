|
Лукашенко: государство будет помогать только перспективным проектам
15.05.2020 13:08 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 15 мая совершает рабочую поездку в Витебский район. Здесь он ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона. Президент, в частности, посетил сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко».
Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, Лукашенко подчеркнул, что поддержка от государства и финансовые средства будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления, и только тем предприяти которые имеют хозяйский подход к делу.
«Будет результат - будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают», - подчеркнул он.
Говоря о принятом решении создавать в регионе интеграционные структуры, Лукашенко выразил мнение, что оно было своевременным и шло «от земли».
«Наверное, мы нащупали земную форму - интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить», - отметил он.
Ометим, что 12 мая у Александра Лукашенко
Фото: president.gov.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 15 мая совершает рабочую поездку в Витебский район. Здесь он ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона. Президент, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)