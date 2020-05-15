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Лукашенко: государство будет помогать только перспективным проектам

15.05.2020 13:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 15 мая совершает рабочую поездку в Витебский район. Здесь он ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона. Президент, в частности, посетил сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко».

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, Лукашенко подчеркнул, что поддержка от государства  и финансовые средства  будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления, и только тем предприяти которые имеют  хозяйский подход к делу. 

«Будет результат - будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают», - подчеркнул он.

Говоря о принятом решении создавать в регионе интеграционные структуры, Лукашенко выразил мнение, что оно было своевременным и шло «от земли». 

«Наверное, мы нащупали земную форму - интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить», - отметил он.

Ометим, что  12 мая у Александра Лукашенко рассматривался проект Указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Во Дворце независимости собрались члены белорусского правительства и руководство администрации президента. Лукашенко же в начале собрания сразу расставил акценты: помогать только тем, кто нуждается в поддержке и «шевелится» сам. А указ президента о поддержке экономики был принят 24 апреля. Согласно докумету, бизнесу в качестве антикризисных мер предлагается отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы. Бизнес-союзы заявили, что документ носит ритуальный характер и потеряет актуальность уже через месяц.
 
Фото: president.gov.by

 
 
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Александр Лукашенко 15 мая совершает рабочую поездку в Витебский район. Здесь он ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона. Президент, в...
 
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