ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларусь поступит первая нефть США

15.05.2020 16:53 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Свой вклад в энергетическую безопасность Беларуси готовы внести США. Первая партия американской нефти прибудет в Беларусь уже в июне.

Сегодня стало известно, что США начинают поставлять нефть в Беларусь в рамках ранее достигнутых договоренностей. Эту информацию подтвердил глава белорусского МИД Владимир Макей. Он отметил, что поставки нефти из США стали возможны после визита в Беларусь Госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко. Тогда Помпео заявил, что США могут полностью удовлетворить потребность Беларуси в нефти.

«Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы. Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства», - говорится в официальном комментарии МИД Беларуси.

Начало поставок американской нефти ожидается в первой половине июня, когда танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken прибудет в порт Клайпеды, после чего железной дорогой ее доставят на ОАО «Нафтан». В феврале белорусские власти отрицали, что будут покупать нефть у США, говоря об отсутствии необходимых контрактов.

Сегодня также стало известно, что подписан договор на поставки в Беларусь 9 млн тонн нефти от компании «Роснефть». Как говорится  в сообщении компании «Роснефть», девять миллионов тонн нефти будет поставлена в Беларуси в период с апреля по декабрь текущего года «в рамках развития сотрудничества». Эти поставки - часть всего подписанного белорусско-российского баланса, в котором «Роснефть» выступает одним из поставщиков. Всего РФ должна поставить в Беларусь в текущем году 24 млн тон нефти.

Напомним, что компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии стало известно в конце марта. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой вклад в энергетическую безопасность Беларуси готовы внести США. Первая партия американской нефти прибудет в Беларусь уже в июне.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: государство будет помогать только перспективным проектам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика