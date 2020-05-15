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В Беларусь поступит первая нефть США
15.05.2020 16:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Свой вклад в энергетическую безопасность Беларуси готовы внести США. Первая партия американской нефти прибудет в Беларусь уже в июне.
Сегодня стало известно, что США начинают поставлять нефть в Беларусь в рамках ранее достигнутых договоренностей. Эту информацию подтвердил глава белорусского МИД Владимир Макей. Он отметил, что поставки нефти из США стали возможны после визита в Беларусь Госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко. Тогда Помпео
«Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы. Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства», - говорится в официальном комментарии МИД Беларуси.
Начало поставок американской нефти ожидается в первой половине июня, когда танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken прибудет в порт Клайпеды, после чего железной дорогой ее доставят на ОАО «Нафтан». В феврале белорусские власти
Сегодня также стало известно, что подписан договор на поставки в Беларусь 9 млн тонн нефти от компании «Роснефть». Как говорится в
Напомним, что компании из РФ
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Свой вклад в энергетическую безопасность Беларуси готовы внести США. Первая партия американской нефти прибудет в Беларусь уже в июне.
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