В Беларусь поступит первая нефть США

Свой вклад в энергетическую безопасность Беларуси готовы внести США. Первая партия американской нефти прибудет в Беларусь уже в июне.

Сегодня стало известно, что США начинают поставлять нефть в Беларусь в рамках ранее достигнутых договоренностей. Эту информацию подтвердил глава белорусского МИД Владимир Макей. Он отметил, что поставки нефти из США стали возможны после визита в Беларусь Госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с Александром Лукашенко. Тогда Помпео заявил , что США могут полностью удовлетворить потребность Беларуси в нефти.

«Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы. Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства», - говорится в официальном комментарии МИД Беларуси.

Начало поставок американской нефти ожидается в первой половине июня, когда танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken прибудет в порт Клайпеды, после чего железной дорогой ее доставят на ОАО «Нафтан». В феврале белорусские власти отрицали , что будут покупать нефть у США, говоря об отсутствии необходимых контрактов.

Сегодня также стало известно, что подписан договор на поставки в Беларусь 9 млн тонн нефти от компании «Роснефть». Как говорится в сообщении компании «Роснефть», девять миллионов тонн нефти будет поставлена в Беларуси в период с апреля по декабрь текущего года «в рамках развития сотрудничества». Эти поставки - часть всего подписанного белорусско-российского баланса, в котором «Роснефть» выступает одним из поставщиков. Всего РФ должна поставить в Беларусь в текущем году 24 млн тон нефти.