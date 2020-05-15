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Беларусь начинает поставки нефти из США

15.05.2020 17:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы. Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства".

Информационное письмо о начале поставок нефти в Беларусь сегодня было размещено и на сайте Госдепартамента США за подписью главы ведомства Майкла Помпео.

 
 
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Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "С удовлетворением подтверждаю начало...
 
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