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Беларусь начинает поставки нефти из США
15.05.2020 17:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы. Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства".
Информационное письмо о начале поставок нефти в Беларусь сегодня было размещено и на сайте Госдепартамента США за подписью главы ведомства Майкла Помпео.
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Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "С удовлетворением подтверждаю начало...
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