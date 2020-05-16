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Власти определили 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС

16.05.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство своим постановлением № 282 от 14 мая утвердило список компаний, которым будут возвращать НДС в течение 10 дней. Это решение принято в целях реализации указа № 143 «О поддержке экономики».

Всего в перечень включены 77 юрлиц. В него вошли такие госгиганты, как, например, БелЖД, МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Гродно Азот», «Гомсельмаш», БМЗ, БЕЛАЗ, «Беларуськалий», «Гранит», «Белшина». В списке есть и известные частные компании — «Амкодор», заводы Группы «Алютех», «Савушкин продукт», «Велес-Мит», «ПП Полесье», «ОКБ ТСП». Повезло и некоторым иностранным инвесторам — «ВМГ Индустри», «Кроноспан», «Август-Бел».

Для этих 77 предприятий сокращен срок зачета суммы превышения налоговых вычетов над общей суммой исчисленного НДС. За отчетные периоды с 1 апреля по 30 сентября 2020 года такой срок будет составлять 10 дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате образовавшейся разницы.

В отношении остальных плательщиков срок зачета остался прежним и составляет 30 дней.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении остальных плательщиков срок зачета остался прежним и составляет 30 дней.
 
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