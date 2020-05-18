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Ситуация в полях - под пристальным контролем аграриев
18.05.2020 16:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПоследствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство. Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай. Также минусовые температуры опасны для ранней картошки: заморозки могут повредить всходы. Резкую смену погоды уже ощутили и теплолюбивые культуры - кукуруза и просо. В особенности в южных районах Минской области.
Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: "При обследовании - просо, можно сказать, полностью погибло. Необходимо данные участки полностью пересевать той или иной культурой. Что касается кукурузы, мы за ней наблюдаем. Заморозки в -3 ее немножко приморозили, но в целом она может отойти и дать неплохой результат. В целом развитие озимых зерновых пока неплохое. Сегодня они находятся в хорошем состоянии".
Большого внимания требуют и яровые зерновые, аграрии вносят в почву все необходимые удобрения.
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Последствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство. Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай....
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