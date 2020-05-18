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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация в полях - под пристальным контролем аграриев Последствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство. Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай....

Последствия изменчивой майской погоды ощущает сельское хозяйство. Сейчас цветут яблони, вишни, груши, и повреждения бутонов могут повлиять на будущий урожай. Также минусовые температуры опасны для ранней картошки: заморозки могут повредить всходы. Резкую смену погоды уже ощутили и теплолюбивые культуры - кукуруза и просо. В особенности в южных районах Минской области.Большого внимания требуют и яровые зерновые, аграрии вносят в почву все необходимые удобрения.