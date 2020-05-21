$282 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от $1350 за «квадрат»

ЖК «Фарфорорвый» состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Сейчас застройщик предложил дольщикам купить квартиры в жилом доме №4Б по генплану (1-я, 2-я, 3-я очереди строительства). Это 14-15-этажный 3-подъездный жилой дом повышенной комфортности. Также в высотке предусмотрены встроенные помещения общественного назначения, помещение товарищества собственников и встроенно-пристроенная гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей. Всего в доме 146 квартир, 59 из которых выставлены на продажу:

15 однокомнатных квартир общей площадью от 42 кв.м до 50,18 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 — $1600 .

. 20 двухкомнатных квартир общей площадью от 61,51 кв.м до 72,48 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 — $2000 .

12 трехкомнатных квартир общей площадью от 82,05 кв. м до 103,15 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 − $2000 ;

10 четырехкомнатных квартир общей площадью от 112,67 кв. м до 113,09 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 − $1540 ;

2 пятикомнатные квартиры общей площадью от 141,13 кв. м до 149,29 кв.м. Стоимость «квадрата» — $2000;

Также "ИНФОРЕАЛТ" выставил на продажу 11 встроенных помещений многофункционального назначения общей площадью от 49,08 кв.м до 94,73 кв.м. Стоимость "квадрата" - $1350 − $1600.