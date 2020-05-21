﻿ $282 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от $1350 за «квадрат». 21.by
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$282 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от $1350 за «квадрат»

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по «Многофункциональному общественному центру в квартале улиц Кропоткина — В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова». Это ЖК «Фарфоровый», застройщиком которого выступает компания «ИНФОРЕАЛТ». Купить квартиру в новостройке можно по цене от $1350 за «квадрат».

2 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от 50 за «квадрат»
Фото: апрель 2020 года

ЖК «Фарфорорвый» состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Сейчас застройщик предложил дольщикам купить квартиры в жилом доме №4Б по генплану (1-я, 2-я, 3-я очереди строительства). Это 14-15-этажный 3-подъездный жилой дом повышенной комфортности. Также в высотке предусмотрены встроенные помещения общественного назначения, помещение товарищества собственников и встроенно-пристроенная гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей. Всего в доме 146 квартир, 59 из которых выставлены на продажу:

  • 15 однокомнатных квартир общей площадью от 42 кв.м до 50,18 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 — $1600.
  • 20 двухкомнатных квартир общей площадью от 61,51 кв.м до 72,48 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 — $2000.
  • 12 трехкомнатных квартир общей площадью от 82,05 кв. м до 103,15 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 − $2000;
  • 10 четырехкомнатных квартир общей площадью от 112,67 кв. м до 113,09 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1350 − $1540;
  • 2 пятикомнатные квартиры общей площадью от 141,13 кв. м до 149,29 кв.м. Стоимость «квадрата» — $2000;

Также "ИНФОРЕАЛТ" выставил на продажу 11 встроенных помещений многофункционального назначения общей площадью от 49,08 кв.м до 94,73 кв.м. Стоимость "квадрата" - $1350 − $1600.


2 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от 50 за «квадрат»

2 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от 50 за «квадрат»

Напомним, 23 апреля застройщик предлагал 30 квартир в новостройке, и стоимость «квадрата» стартовала от $1500.  

На земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядела так.

Шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно, а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами.


2 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от 50 за «квадрат»

2 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от 50 за «квадрат»

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по «Многофункциональному общественному центру в квартале улиц Кропоткина — В. Хоружей — пр....
 
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