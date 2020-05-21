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$282 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от $1350 за «квадрат»
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по «Многофункциональному общественному центру в квартале улиц Кропоткина — В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова». Это ЖК «Фарфоровый», застройщиком которого выступает компания «ИНФОРЕАЛТ».
ЖК «Фарфорорвый» состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.
Сейчас застройщик предложил дольщикам купить квартиры в жилом доме №4Б по генплану (1-я, 2-я, 3-я очереди строительства). Это 14-15-этажный 3-подъездный жилой дом повышенной комфортности. Также в высотке предусмотрены встроенные помещения общественного назначения, помещение товарищества собственников и встроенно-пристроенная гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей. Всего в доме 146 квартир, 59 из которых выставлены на продажу:
Также "ИНФОРЕАЛТ" выставил на продажу 11 встроенных помещений многофункционального назначения общей площадью от 49,08 кв.м до 94,73 кв.м. Стоимость "квадрата" - $1350 − $1600.
Напомним,
На земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка
Шесть секций первого жилого дома комплекса
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$282 тысячи за пятикомнатную квартиру в ЖК «Фарфоровый». Застройщик предложил 59 квартир в новостройке от $1350 за «квадрат»
В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по «Многофункциональному общественному центру в квартале улиц Кропоткина — В. Хоружей — пр....
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