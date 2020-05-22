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Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19

22.05.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, сообщили БЕЛТА в представительстве ВБ в Беларуси.

"Проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени", - отметили в ВБ.

В том числе предусмотрено обеспечение системы здравоохранения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медиков.

Средства направят и на мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и гигиене.

Кроме того, лаборатории системы здравоохранения и службы эпидемиологического контроля получат помощь для раннего выявления, подтверждения и регистрации случаев заболевания COVID-19. Во время проекта закупят оборудование и изделия для выявления COVID-19, включая тест-системы, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, также будет профинансировано обучение медперсонала. Предполагается содействие в покупке современных авто скорой помощи и их оснащении необходимым оборудованием.

"Этот проект дополняет долгосрочную поддержку, оказываемую Всемирным банком по укреплению системы здравоохранения Беларуси, включая действующий проект "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь" и возможный будущий проект по оптимизации сети больниц и обеспечению долговременного ухода, в отношении которого поступил запрос о финансировании от правительства Беларуси", - добавили в представительстве ВБ.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.

Группа Всемирного банка принимает широкомасштабные меры для помощи развивающимся странам в реагировании на пандемию. В течение 15 месяцев ВБ мобилизует до $160 млрд, чтобы помочь более чем 100 странам защитить бедные и уязвимые слои населения, поддержать бизнес и начать восстановление национальных экономик. Эти цели будут достигнуты в том числе с помощью выделения дополнительных ресурсов со стороны Международной ассоциации развития в размере $50 млрд в виде грантов и кредитов на льготных условиях.

 
 
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Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в...
 
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