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«Несмотря на пандемии, истерии, войну никто не отменял». Лукашенко посещает предприятие ВПК

22.05.2020 10:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в пятницу, 22 мая, посещает опытно-испытательный участок НПООО «ОКБ ТСП». Основными направлениями деятельности предприятия являются глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники.

Как сообщает телеканал ОНТ, президенту доложат о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017−2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.

— Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом, — отметил президент, прибыв на полигон.

Что касается стратегических задач в сфере обороны, то Лукашенко ее сформулировал так:

— Нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие.

(Будет дополнено)

 
 
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- Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны,...
 
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