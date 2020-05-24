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Блогер Тихановский приехал в Минск на пикет за выдвижение своей супруги кандидатом в президенты
24.05.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на площади у Комаровского рынка проходят пикеты за выдвижение кандидатов в президенты. На пикеты вышли Владимир Непомнящих, а также сторонники супруги гомельского блогера
Самой Светланы Тихановской на пикете нет. Блогер сказал, что не знает, приедет она или нет.
Ранее Тихановский рассказал журналистам, что, по сути, это будет его кампания, Светлана — технический кандидат. Инициативную группу блогера, напомним,
На пикет Тихановского у Комаровки еще до официального начала (в 12 часов) собралось около двух сотен человек. Люди обсуждали отношение белорусов к политике.
⁃ Много сетуем, много говорим, а надо действовать, — сказал один из пришедших мужчин.
— Все думают, что белорусы в огородах сидят, но нет, мы пришли, — отметила женщина.
Сергей Тихановский, принесший подписные листы за Светлану, попросил всех держать дистанцию. Почти все люди в масках. Одна из сторонниц блогера попросила людей, желающих оставить свою подпись, стать в очередь.
— Чтобы длинная была, чтобы от метро нас было видно, — засмеялась она.
Люди продолжают подходить, по данным на 12.00, очередь к подписным листам растянулась от входа на рынок до Дома мебели.
Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.
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В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.
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