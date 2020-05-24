Блогер Тихановский приехал в Минск на пикет за выдвижение своей супруги кандидатом в президенты

Источник материала: Tut.by

В Минске на площади у Комаровского рынка проходят пикеты за выдвижение кандидатов в президенты. На пикеты вышли Владимир Непомнящих, а также сторонники супруги гомельского блогера Светланы Тихановской . Поддержать ее приехал Сергей Тихановский, а также Николай Статкевич.

Самой Светланы Тихановской на пикете нет. Блогер сказал, что не знает, приедет она или нет.

Ранее Тихановский рассказал журналистам, что, по сути, это будет его кампания, Светлана — технический кандидат. Инициативную группу блогера, напомним, ЦИК не зарегистрировал , поэтому теперь блогер — руководитель инициативной группы супруги. Собирать 100 тысяч подписей группа Светланы Тихановской не планирует, стратегия блогера — байкот выборов, «если в них будет участвовать Лукашенко, а голоса считать — Ермошина».

На пикет Тихановского у Комаровки еще до официального начала (в 12 часов) собралось около двух сотен человек. Люди обсуждали отношение белорусов к политике.

⁃ Много сетуем, много говорим, а надо действовать, — сказал один из пришедших мужчин.

— Все думают, что белорусы в огородах сидят, но нет, мы пришли, — отметила женщина.

Сергей Тихановский, принесший подписные листы за Светлану, попросил всех держать дистанцию. Почти все люди в масках. Одна из сторонниц блогера попросила людей, желающих оставить свою подпись, стать в очередь.

— Чтобы длинная была, чтобы от метро нас было видно, — засмеялась она.

Люди продолжают подходить, по данным на 12.00, очередь к подписным листам растянулась от входа на рынок до Дома мебели.

Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.