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Физическим и юридическим лицам отменят разрешения для валютных операций

22.05.2020 08:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Физическим и юридическим лицам отменят разрешения для валютных операций, которые пока выдает Нацбанк. Накануне депутаты во втором чтении приняли законопроект "Об изменениях законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля", сделав ставку на либерализацию. Также предприятиям и организациям разрешат покупать валюту, не раскрывая цели ее использования. Белорусы также смогут открывать депозитные валютные счета за границей. Такая возможность появится через год после одобрения закона верхней палатой и Президентом. В новом документе за Нацбанком и Совмином закреплено право в случае угрозы экономической безопасности вводить валютные ограничения до 12 месяцев. 
 
 
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Физическим и юридическим лицам отменят разрешения для валютных операций, которые пока выдает Нацбанк. Накануне депутаты во втором чтении приняли законопроект "Об...
 
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