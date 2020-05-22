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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Физическим и юридическим лицам отменят разрешения для валютных операций Физическим и юридическим лицам отменят разрешения для валютных операций, которые пока выдает Нацбанк. Накануне депутаты во втором чтении приняли законопроект "Об...

Физическим и юридическим лицам отменят разрешения для валютных операций, которые пока выдает Нацбанк. Накануне депутаты во втором чтении приняли законопроект "Об изменениях законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля", сделав ставку на либерализацию. Также предприятиям и организациям разрешат покупать валюту, не раскрывая цели ее использования. Белорусы также смогут открывать депозитные валютные счета за границей. Такая возможность появится через год после одобрения закона верхней палатой и Президентом. В новом документе за Нацбанком и Совмином закреплено право в случае угрозы экономической безопасности вводить валютные ограничения до 12 месяцев.