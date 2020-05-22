Загородная недвижимость пострадала в апреле не так сильно, как квартиры в Минске, но риски ухудшения ситуации остаются

Источник материала: realt.by

В апреле произошло знаковое событие – предложение оказалось ниже прошлогоднего уровня, впервые с 2014 года. Долгие годы для загородной недвижимости был характерен постоянно нарастающий избыток предложения. У современных и недостроенных домов пик затоваривания наступил ещё в прошлом году, в других сегментах это произошло только сейчас. Впрочем, если покупательская активность этим летом будет невысокой, тренд на рост конкуренции среди продавцов возобновится.

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, что для этой поры года является нормой. Количество выставленных на продажу объектов за месяц выросло на 7,7%. Общий рост предложения обеспечили в первую очередь дачи и участки, в других сегментах динамика была близка к нулевой.

Загородная недвижимость в апреле чувствовала себя лучше, чем квартиры в Минске . В Минском районе покупательская активность по сравнению с предыдущим месяцем снизилась лишь на 10%, а в соседних с ним районах снижение спроса составило 6%.

Тем не менее, ситуацию можно назвать сложной – в прошлые годы весной мы всегда видели поступательный рост спроса. От месяца к месяцу количество сделок увеличивалось в среднем на четверть. Если в мае и июне спрос не вернётся на привычную траекторию, то активный сезон для загородной недвижимости может быть сорван.

Впрочем, остаётся один сегмент, где покупательская активность держится на уровне прошлого года, и это дачи. В апреле спрос на них увеличился и в Минском, и в соседних с ним районах.