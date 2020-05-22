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Загородная недвижимость пострадала в апреле не так сильно, как квартиры в Минске, но риски ухудшения ситуации остаются
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Предложение на рынке
В апреле произошло знаковое событие – предложение оказалось ниже прошлогоднего уровня, впервые с 2014 года. Долгие годы для загородной недвижимости был характерен постоянно нарастающий избыток предложения. У современных и недостроенных домов пик затоваривания наступил ещё в прошлом году, в других сегментах это произошло только сейчас. Впрочем, если покупательская активность этим летом будет невысокой, тренд на рост конкуренции среди продавцов возобновится.
Загородная недвижимость в апреле чувствовала себя лучше, чем
Тем не менее, ситуацию можно назвать сложной – в прошлые годы весной мы всегда видели поступательный рост спроса. От месяца к месяцу количество сделок увеличивалось в среднем на четверть. Если в мае и июне спрос не вернётся на привычную траекторию, то активный сезон для загородной недвижимости может быть сорван.
Впрочем, остаётся один сегмент, где покупательская активность держится на уровне прошлого года, и это дачи. В апреле спрос на них увеличился и в Минском, и в соседних с ним районах.
Динамика цен в апреле 2020 года была преимущественно отрицательной. Немного опустились цены на дома, в других сегментах коррекция была более ощутимой. Так, недостроенные дома и дачи подешевели на 1,7-2,2%, а участки – на весомые 7,6%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года немного выросли цены на современные дома и недостроенные объекты.
Ситуация в Минске
Предложение домов, выставленных на продажу в Минске, осталось на уровне прошлого месяца. Текущий уровень предложения на 7,1% ниже, чем годом ранее.
Цены на дома в Минске в апреле снизились на 1%. На данный момент средняя цена квадратного метра составляет $1066.
Для подготовки обзора использовались данные
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Загородная недвижимость пострадала в апреле не так сильно, как квартиры в Минске, но риски ухудшения ситуации остаются
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