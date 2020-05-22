С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Первые 5 участков, выставленных на торги, расположены в квартале новой коттеджной застройки города Смолевичи. Лот №1 – участок №38 по улице Станюты. Земельный надел выделен на окраине населенного пункта у березовой рощи. Территория участка слегка холмистая, есть небольшой овраг. Из коммуникаций здесь заявлено все необходимое – газ, водоснабжение и электричество. Подъезд – гравийка. Торги за участок начнутся от 20 тыс. рублей.