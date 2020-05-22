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С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион 16 июня выставили 8 участков в Смолевичах. Стартовые цены земельных наделов в городе-спутники варьируются от 20 до 30 тыс. рублей. Показываем, как выглядят участки, которые можно будет купить. Организатор торгов - Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Всеучасткинакарте

г. Смолевичи, ул. Станюты, 38 (Лот №1)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Первые 5 участков, выставленных на торги, расположены в квартале новой коттеджной застройки города Смолевичи. Лот №1 – участок №38 по улице Станюты. Земельный надел выделен на окраине населенного пункта у березовой рощи. Территория участка слегка холмистая, есть небольшой овраг. Из коммуникаций здесь заявлено все необходимое – газ, водоснабжение и электричество. Подъезд – гравийка. Торги за участок начнутся от 20 тыс. рублей.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;

Координаты участка: 54.007551, 28.136954

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6 (Лот №2)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Участок №6 (Лот №2) выделен на склоне. Площадка слегка заросла молодыми деревьями, подъезд – гравийка. Соседи слева и справа активно строятся, жилых домов поблизости немного. В наличии электричество, газ и вода.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;

Координаты участка: 54.007914, 28.133361;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. А.Пашкевич, д. 21 (Лот №3)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Неплохой участок разыгрывается под номером 3. Земельный надел находится на окраине застройки по улице А.Пашкевич. Напротив участка – зеленый луг и лесополоса. Рядом много готовых домов, в доступе необходимые коммуникации. Сама площадка ровная, удобная для строительства дома. Подъезд – гравийка.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;

Координаты участка: 54.010093, 28.142176;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Е.Полоцкой, д. 37 (Лот №4) и ул. В.Быкова, д. 5 (Лот №5)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

В центре застройки продаются два смежных угловых участка. Площадки примерно по 15 соток, обильно заросшие молодыми деревьями и кустарником. Коммуникации есть, подъезд - гравийка, по соседству жилые и почти готовые дома. Торги по участкам начнутся с 20 тыс. рублей.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Общая площадь участка №37 (Лот №4) — 14,5 сотки;

Общая площадь участка №5 (Лот №5) — 15 соток;

Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 20 тыс.;

Координаты участков: 54.007945, 28.119255;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок №2) (Лот №6)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

В другой части Смолевичей, около трассы Р-53, выделено еще два участка. Стартовые цены на них уже 30 тыс. рублей. За эти деньги исполком предлагает побороться за земельный надел (Лот №6) порядка 13 соток. Из плюсов – асфальтрованный подъезд, необходимые коммуникации (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение), ровная площадка.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Общая площадь участка — 12,94 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 тыс.;

Координаты участка: 54.044276, 28.094956;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Слободская, д. 12 (Лот №7)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Участок №12 (Лот №7) находится на первой линии от трассы Р-53. От магистрали площадку отделяет лишь небольшая лесополоса. Сам участок достаточно неплохой. Площадка угловая, асфальтированный подъезд организован с двух улиц. Территория ровная, в наличии все коммуникации. Некоторые соседи строятся, но есть поблизости и жилые дома.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 тыс.;

Координаты участка: 54.049485, 28.093507;

Расстояние до МКАД: 29 км.

г. Смолевичи, ул. Радистов (уч. №1) (Лот №8)

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

Еще с одной стороны Смолевичей, возле озера, находится участок №1 (Лот №8). Площадь участка - 12,79 сотки, территория ровная и удобная для строительства. Подъезд – гравийка, из коммуникаций – газ и электричество. Рядом преимущественно простые деревенские дома.

С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.
С аукциона продают 8 участков в Смолевичах. Цены - от $ 8,3 тыс.

 
 
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На аукцион 16 июня выставили 8 участков в Смолевичах. Стартовые цены земельных наделов в городе-спутники варьируются от 20 до 30 тыс. рублей. Показываем, как выглядят...
 
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