В Беларуси до выборов будет сформирован новый состав правительства

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по экономическим и политическим вопросам, сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы всегда после регистрации кандидатом действующего президента, объявляли новый состав правительства. До выборов! Это принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты там родственников, родных, любимых и прочих понапихал в это правительство. Это главный наш исполнительный орган основной и единственный. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов, — сообщил Лукашенко присутствующим на заседании.

В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.

(Будет дополнено)