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«Белая Русь»: За Лукашенко уже собрали 200 тысяч подписей

25.05.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициативная группа по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты уже собрала 200 тысяч подписей при 100 тысячах необходимых. Об этом TUT.BY рассказали в «Белой Руси».


Фото: «Белая Русь»

Сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В первый день пикетов за действующего президента на улицах Минска не было. В «Белой Руси» TUT.BY объяснили, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно. Несколько дней подписи за выдвижение кандидатом Александра Лукашенко собирали в общественных приемных «Белой Руси».

Вопросу, как удалось за несколько дней собрать 200 тысяч подписей, в организации удивляются.

— У нас только членов «Белой Руси» 190 тысяч человек. Плюс мы собираем через общественные приемные, в обеденное время собираем, после работы собираем. На пикеты вышли. Сейчас вот стоит наш пикет под Минтруда и соцзащиты, — рассказал TUT.BY зампред «Белой Руси» Александр Шатько.

Сам Александр Лукашенко прокомментировал начало кампании так:

— Надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, — сказал он. — На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тыс. Но останавливаться не надо.

Президент пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе. «Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал этот лист за действующего президента, мы же с ним общаемся», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись или нет — это право каждого человека. И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей. «Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать. Наталья Ивановна (Кочанова. — Прим. TUT.BY), я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем (председатель ФПБ Михаил Орда. — Прим. TUT.BY) это сделали и доложили мне», — заявил президент.

— Да, есть где-то вопросы сельского совета — забор отремонтировать, крышу поправить немощному человеку. Есть вопросы районного, областного уровня. А есть вопросы и нашего уровня. И сдавая этот политический экзамен, мы должны решить эти вопросы, — сказал Лукашенко. — Главный мой экзамен — это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления — гвалт какой-то. У нас нет времени на это.

 
Теги: Минск
 
 
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Сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В первый день пикетов за действующего президента на улицах Минска не было, «Белая Русь» собирала подписи...
 
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