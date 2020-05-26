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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуацию на потребительском рынке и вопросы ценообразования обсудили во Дворце Независимости Ситуация на потребительском рынке и вопросы ценообразования сегодня стали темой обсуждения во Дворце Независимости. Так, дефицита в магазинах нет ни по одной...

Ситуация на потребительском рынке и вопросы ценообразования сегодня стали темой обсуждения во Дворце Независимости. Так, дефицита в магазинах нет ни по одной группе товаров - доложил Президенту профильный министр. Главу государства интересовал прогноз развития продрынка. Прозвучало поручение обратить пристальное внимание на продукты первой необходимости и социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии. Постоянный мониторинг цен и при необходимости их регулирование - неукоснительное требование Александра Лукашенко. Все эти шаги принимаются для того, чтобы корзина ежедневных покупок была доступной для каждого белоруса.