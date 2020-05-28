«Уже строим льготную квартиру, но после рождения ребенка хотели получить еще одну». Юрист прокомментировал ситуацию

Читатель Realt.by так описывает ситуацию: «По Указу №240 подписали договор. Строим квартиру на 5 человек. Сдача дома — декабрь 2020 года. В августе рождается еще ребенок. Думали, после получения ключей от этой квартиры, стать вновь на очередь и получить еще одну. Но в исполкоме сказали, что, так как ребенок родится в процессе строительства и реализации права на субсидию, то на очередь нуждающихся поставят только через пять лет. Если бы родились после сдачи дома, тогда по-другому. Правы ли в исполкоме, ведь до сдачи квартиры появляется нуждаемость в площади?

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В Вашем случае жилое помещение еще не построено, государственная регистрация права на жилое помещение, строящееся с использованием государственной поддержки не произведена, соответственно Вы еще не сняты с действующего учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. И, следовательно, пока не произойдет государственная регистрация права на жилое помещение и Вас не снимут с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, любое изменение состава Вашей семьи будет, относится к действующему периоду состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, Вам ответили в местном исполнительном комитете правильно. В связи с рождением ребенка в период осуществления строительства жилого помещения с использованием субсидии Вы имеете право на перерасчет таковой.

Читатель под ником shura56 спрашивает, насколько законно местные органы власти сняли ее с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий: «Я с дочерью стояла 8 лет на учете нуждающихся, как проживающие в однокомнатной квартире. Недавно от работы дали арендное жилье на время работы. Я прописалась в полученной квартире, дочка осталась в прежней квартире. Сейчас пришло письмо о снятии нас c очереди. Правомерны ли действия администрации, ведь мне дали арендное жилье только на время трудовых отношений? Получается, в любой момент меня могу уволить и лишить арендного жилья и с очереди сняли, то есть вообще ни с чем останусь».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Вы были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или не являются близкими родственниками), кроме супругов.

Так как Вы перерегистрировались в арендное жилье, то Вы перестали проживать в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или не являются близкими родственниками), то есть Вашей дочерью и соответственно, то основание, по которому Вы были приняты на учет нуждающихся в улучшение жилищных условий отпало. Информация о том, что Вы получили арендное жилое помещение поступила в Ваш местный исполнительный комитет и Вашу семью закономерно сняли с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Нарушений в действиях местного исполнительного комитета здесь нет.

В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, после получения арендного жилья Вы имеете право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий как проживающая в арендном жилье на условиях договора найма арендного жилья, заключенного на период трудовых (служебных) отношений. Однако те восемь лет, что Вы состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, потеряны.

Читатель под ником id18712215 уточняет, на что может претендовать многодетная семья, если мама — гражданка России: «Проживаем в Могилеве в квартире свекрови (она собственник), муж и двое детей (ждем третьего) прописаны, я "прописана" по виду на жительство (гражданка РФ). Квартира 63.4 кв.м. Можем ли мы подать документы на улучшение жилищных условий после рождения третьего ребенка, как многодетная семья? Получается при рождении малыша, площадь на одного человека 12.68 кв.м. (т.к. я, так понимаю, я не считаюсь). Члены семьи: свекровь, муж и трое детей. И вообще, какие льготы нам положены при покупке квартиры?»

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Имея вид на жительство в Беларуси, то есть, постоянно проживая здесь, Вы пользуетесь равными социально-экономическими правами, что и граждане Беларуси, включая право на улучшение жилищных условий. Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь Вы тоже считаетесь и можете подавать документы для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, не дожидаясь рождения ребенка. При рождении третьего ребенка, кроме общего списка Вы будете иметь право еще и на отдельный список учета как многодетная семья.

Что касается льгот при покупке квартиры, то если рассматривать вопрос не строительства, а именно покупки, то Указ Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», регулирующий вопросы адресного субсидирования не предусматривает субсидирование покупки жилого помещения на вторичном рынке.

Если же говорить о покупке жилого помещения на вторичном рынке, то можно рассчитывать на одноразовую субсидию на приобретение жилого помещения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом если абстрагироваться от очередности, что касается покупки жилого помещения на вторичном рынке, то нужно быть очень внимательным и все узнавать заранее, так как законодательством установлено, что льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются многодетным семьям в размере, не превышающем 100% величины оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, определяемой в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. То есть покупка происходит по рыночной стоимости, а сумму льготного кредита для приобретения жилого помещения на вторичном рынке банки определяют исключительно по его оценочной стоимости, которая составляет меньше рыночной стоимости, иногда в разы.

Также многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться с 1 января 2020 года семейным капиталом на приобретение жилого помещения. Но при этом важно учитывать, что если стоимость приобретаемого жилого помещения будет превышать установленный лимит, то недостающую сумму Вам придется доплачивать самостоятельно.