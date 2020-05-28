Беларусь будущего? Подключайтесь к интервью с Валерием Цепкало в прямом эфире TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Бывший глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало идет в президенты под лозунгом «Беларусь будущего». Он предлагает всестороннюю модернизацию страны по лучшим мировым образцам. Чтобы понять, что конкретно имеет в виду Цепкало и какие у него политические планы, мы поговорим с ним в прямом эфире TUT.BY.

Подключайтесь к нашему интервью в 16.30, сегодня, 28 мая. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, попробуем задать лучшие из них Валерию Цепкало.