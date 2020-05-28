|
Беларусь будущего? Подключайтесь к интервью с Валерием Цепкало в прямом эфире TUT.BY
28.05.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало идет в президенты под лозунгом «Беларусь будущего». Он предлагает всестороннюю модернизацию страны по лучшим мировым образцам. Чтобы понять, что конкретно имеет в виду Цепкало и какие у него политические планы, мы поговорим с ним в прямом эфире TUT.BY.
Подключайтесь к нашему интервью в 16.30, сегодня, 28 мая. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, попробуем задать лучшие из них Валерию Цепкало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подключайтесь к нашему интервью в 16.30, сегодня, 28 мая. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, попробуем задать лучшие из них Валерию Цепкало.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)