ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь будущего? Подключайтесь к интервью с Валерием Цепкало в прямом эфире TUT.BY

28.05.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало идет в президенты под лозунгом «Беларусь будущего». Он предлагает всестороннюю модернизацию страны по лучшим мировым образцам. Чтобы понять, что конкретно имеет в виду Цепкало и какие у него политические планы, мы поговорим с ним в прямом эфире TUT.BY.

Подключайтесь к нашему интервью в 16.30, сегодня, 28 мая. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, попробуем задать лучшие из них Валерию Цепкало.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подключайтесь к нашему интервью в 16.30, сегодня, 28 мая. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, попробуем задать лучшие из них Валерию Цепкало.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Когда «заставляют» подписаться: пользователи TUT.BY сообщают о нарушениях в работе инициативных групп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика