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Беларусь успела продать в Россию нефтепродуктов на 75 млн долларов до введения запрета

28.05.2020 16:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За период с начала апреля по 25 мая включительно в ходе торгов на Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) было реализовано около 185 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на данные биржи.


Фото: Reuters

В частности, было реализовано 92,5 тысяч тонн бензина и 49,5 тысяч тонн дизельного топлива. Сумма сделок по всем видам нефтепродуктов составила 7,2 миллиарда российских рублей (почти 100 млн долларов).

Однако с 25 мая были остановлены платежи в адрес белорусских поставщиков нефтепродуктов по договорам, заключенным в период с 18 мая, в связи введением правительством РФ временного запрета на импорт топлива, сообщила биржа.

В пресс-службе СПбМТСБ пояснили, что по уже заключенным и оплаченным биржевым сделкам с белорусскими поставщиками должно быть поставлено 42,12 тысяч тонн нефтепродуктов на 1,71 миллиарда рублей. Согласно расчетам Рейтер, основанным на биржевой статистике, с 18 по 25 мая были совершены сделки на покупку 34,8 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов на 1,529 миллиарда рублей.

С учетом того, что поставок из Беларуси по контрактам, заключенным на СПбМТСБ с начала прошлой недели, не будет, в отгрузке останутся оформленные до 18 мая объемы.

Таким образом в апреле-мае в России было продано белорусских нефтепродуктов на примерно 75 млн долларов.

В концерне «Белнефтехим» сказали TUT.BY, что «никаких форс-мажоров при сделках с белорусскими нефтепродуктами не возникнет, все взятые обязательства будут выполнены».

В апреле, после появления сведений о намерении РФ ввести запрет на импорт, СПбМТСБ и белорусская сторона достигли договоренности о том, что в случае введения запрета Минск полностью вернет деньги за объемы, которые не успеют пересечь границу, а биржа не станет выставлять штрафы за неисполнение обязательств.

В «Белнефтехиме» не видят особых проблем в связи с запретом поставок топлива в РФ.

— Это все были биржевые контракты на основе спроса и предложения. Возник удобный момент, которым белорусские поставщики и воспользовались, — отметили в концерне. — Однако удельный вес поставок нефтепродуктов в Россию относительно общего экспорта небольшой. Те объемы, что не поставим в РФ, можно будет без проблем перенаправить на другие рынки.

Беларусь вышли на СПбМТСБ в апреле — после почти 2-х летнего отсутствия. Российский рынок стал премиальным для белорусских НПЗ и позволил частично компенсировать потери от снижения продаж в Европе, где упал спрос из-за карантина. Из-за демпферных отчислений российских производителей в бюджет цена бензина в России не изменилась вслед за падением стоимости нефти и торговать импортным топливом стало выгодно. Особенно для Беларуси, у которой низкие транспортные расходы при доставке топлива в Россию. В агентстве Argus подсчитали, что продажи моторного топлива в Россию приносили белорусским компаниям в апреле на 100 долларов за тонну больше, чем, например, поставки в направлении латвийского Вентспилса.

Для самой России, которая потребляет 35 млн тонн бензина в год, потеря белорусских поставок невелика. Еще в 2017 году российские НПЗ вышли на полное обеспечение страны нефтепродуктами и тогда правительство России сняло обязательство с Минска по поставкам нефтепродуктов, производимых из беспошлинной российской нефти.

С 1 июня 2020 года в Россию запрещен ввоз импортных нефтепродуктов. Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года и распространяется на все виды моторного топлива, авиакеросин и газойли.

В российском Минэнерго заявили, что запрет на импорт призван «не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ» в условиях сократившегося спроса на нефтепродукты. «В связи с технологической особенностью работы нефтеперерабатывающих комплексов, загрузка большинства технологических процессов должна находиться на уровне не менее 50−60% от установленной мощности, в противном случае установка выводится из эксплуатации полностью. В условиях ограничения спроса неконтролируемый импорт моторного топлива нарушает баланс топливообеспечения», — говорится в сообщении министерства.

Заявление о том, что запрет на импорт нефтепродуктов поможет стабилизировать ситуацию на рынке топлива, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает не соответствующим действительности. «Это нужно для того, чтобы убрать конкуренцию и поднять цены», — сказал он ИА «Девон».

На неделе на ограничения отреагировал и Александр Лукашенко. «Посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — констатировал белорусский лидер и призвал не чураться госрегулирования цен, защиты внутреннего рынка.

С 1 марта 2020 года Беларусь сама поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.

Стоит напомнить, что крупные нефтяные компании России в апреле возобновили поставки нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. В конце марта Москва пошла на уступки Минску, согласившись компенсировать премию к поставкам на фоне падения нефтяных котировок вдвое.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь вышли на биржевой рынок в РФ после почти 2-х летнего отсутствия. Российский рынок стал премиальным для белорусских НПЗ и позволил частично компенсировать...
 
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