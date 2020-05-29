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Газпром готов начать переговоры с Беларусью о цене газа после погашения долга в 165 млн долларов

29.05.2020 15:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Газпром готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС глава российской газовой монополии Алексей Миллер.


Алексей Миллер. Фото: Reuters

— Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165,57 млн долларов. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь, — сказал Миллер.

27 мая премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин поручили главам министерств энергетики двух стран продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси. При этом Мишустин заявил о «важности четкого выполнения двусторонних договоренностей».

14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны на 2020 год. Цена была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

В апреле Минск стал инициировать вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для Беларуси на фоне падения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ.

Стоит отметить, что в феврале Александр Лукашенко заявил, что не собирается полностью рассчитываться с белорусской дочкой «Газпрома». Речь шла о надбавке «Газпром трансгаз Беларусь» за доставку газа потребителям в лице «Белтопгаза» и облгазов.

В компании «Газпром трансгаз Беларусь» не стали детализировать причину белорусского долга.

В Минэнерго Беларуси получить оперативный комментарий не удалось.

Напомним, в 2016 года «Газпром трансгаз Беларусь» был вынужден подать в суд, считая, что облгазы недоплачивают за природный газ, поставляемый в страну. Тогда размер долга оценивался в 270−300 млн долларов. Конфликт удалось разрешить в течение года, придумав «перетаможку» нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны на 2020 год. Цена была сохранена на...
 
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