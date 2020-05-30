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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский легпром возвращается к работе в штатном режиме Белорусский легпром возвращается к работе в штатном режиме. Задания на год по экспорту остаются в силе. Сегодня профильный концерн активно мониторит...

Белорусский легпром возвращается к работе в штатном режиме. Задания на год по экспорту остаются в силе. Сегодня профильный концерн активно мониторит освободившиеся ниши. В работе остаются и заказы российских торговых сетей - им после карантина нужно заполнить пустые полки. На продолжение сотрудничества с одной из наших трикотажных фабрик рассчитывает и компания "Дисней". Аргументом "за" стал полный цикл: основа для готовых изделий - хлопковое полотно собственного производства.Чем сегодня живет белорусский легпром? Экспорт, импортозамещение и сотрудничество госсектора с частниками. Обо всем подробнее расскажем завтра в