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Белорусский легпром возвращается к работе в штатном режиме

30.05.2020 11:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский легпром возвращается к работе в штатном режиме. Задания на год по экспорту  остаются в силе. Сегодня профильный концерн активно мониторит освободившиеся ниши. В работе остаются и заказы российских торговых сетей - им после карантина нужно заполнить пустые полки. На продолжение сотрудничества с одной из наших трикотажных фабрик рассчитывает и компания "Дисней". Аргументом "за"  стал полный цикл: основа для готовых изделий - хлопковое полотно собственного производства.

В "Главном эфире"

Чем сегодня живет белорусский легпром? Экспорт, импортозамещение и сотрудничество госсектора с частниками. Обо всем подробнее  расскажем завтра в "Главном эфире".

 
 
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Белорусский легпром возвращается к работе в штатном режиме. Задания на год по экспорту  остаются в силе. Сегодня профильный концерн активно мониторит...
 
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