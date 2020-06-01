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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк: Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса, сообщили в Нацбанке, комментируя свое майское...

Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса, сообщили в Нацбанке, комментируя свое майское постановление. При работе над проектом документа многие банки были заинтересованы в предоставлении такого сервиса. Сейчас они готовятся к тому, чтобы предоставить такую услугу своим клиентам, но о конкретном количестве банков и организаций говорить пока еще рано, отметил представитель регулятора. Уже с 5 июня выдача наличных возможна в организациях в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться на всей территории страны. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы денег.