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Нацбанк: Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса

01.06.2020 10:56 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса, сообщили в Нацбанке, комментируя свое майское постановление. При работе над проектом документа многие банки были заинтересованы в предоставлении такого сервиса. Сейчас они готовятся к тому, чтобы предоставить такую услугу своим клиентам, но о конкретном количестве банков и организаций говорить пока еще рано, отметил представитель регулятора. Уже с 5 июня выдача наличных возможна в организациях в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться на всей территории страны. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы денег.
 
 
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Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса, сообщили в Нацбанке, комментируя свое майское...
 
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