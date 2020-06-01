|
Лукашенко встретился с Вакульчиком и поговорил с ним о ветрах и ураганах
01.06.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июня Александр Лукашенко встретился с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Тема доклада не сообщается, но скорее всего речь шла о предвыборной кампании и о самих выборах.
— Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства, — сказал Лукашенко Вакульчику (цитата по телеграм-каналу
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам, - сказал Лукашенко Вакульчику.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)