Лукашенко встретился с Вакульчиком и поговорил с ним о ветрах и ураганах

Источник материала: Tut.by

1 июня Александр Лукашенко встретился с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Тема доклада не сообщается, но скорее всего речь шла о предвыборной кампании и о самих выборах.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства, — сказал Лукашенко Вакульчику (цитата по телеграм-каналу «Пул первого» ).

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