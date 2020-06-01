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Внешний госдолг Беларуси за период с 1 января по 1 мая этого года снизился без малого на 2,9 %
01.06.2020 10:57 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВнешний госдолг Беларуси за период с 1 января по 1 мая этого года снизился без малого на 3% (2,9%), или на $500 миллионов долларов. Его новое значение превышает 16,5 ($16,6) миллиарда долларов.
В этом году привлечены внешние госзаймы на сумму 255 млн долларов ($255,2). В числе кредиторов правительство и банки России, Экспортно-импортный банк Китая, Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития.
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Внешний госдолг Беларуси за период с 1 января по 1 мая этого года снизился без малого на 3% (2,9%), или на $500 миллионов долларов. Его новое значение превышает 16,5 ($16,6)...
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