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Внешний госдолг Беларуси за период с 1 января по 1 мая этого года снизился без малого на 2,9 %

01.06.2020 10:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Внешний госдолг Беларуси за период с 1 января по 1 мая этого года снизился без малого на 3% (2,9%), или на $500 миллионов долларов. Его новое значение превышает 16,5 ($16,6) миллиарда долларов. 

В этом году привлечены внешние госзаймы на сумму 255 млн долларов ($255,2). В числе кредиторов правительство и банки России, Экспортно-импортный банк Китая, Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития. 

 
 
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Внешний госдолг Беларуси за период с 1 января по 1 мая этого года снизился без малого на 3% (2,9%), или на $500 миллионов долларов. Его новое значение превышает 16,5 ($16,6)...
 
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