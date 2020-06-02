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ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

02.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Также на заседании изучат несколько регулирующих документов о применении санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. В сфере промышленной политики запланировано утверждение положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции стран ЕАЭС.
 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Также на заседании изучат несколько...
 
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