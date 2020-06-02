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Акции Белавтодора представлены на белорусской бирже

02.06.2020 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белавтодор стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. После прохождения процедуры так называемого листинга Белавтодор вошел в клуб публичных компаний. Для зарубежных инвесторов, листинг - это фактически проверка предприятия на финансовую надежность. Присутствие компании на бирже открывает новые возможности для получения зарубежных средств, что позволит осуществлять новые проекты. Сейчас процедуру листинга для дальнейшего выхода на белорусскую биржу проходит еще 10 компаний с государственной формой собственности. Преимущественно это предприятия из сферы переработки и промышленности.

 
 
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Белавтодор стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. После прохождения процедуры...
 
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