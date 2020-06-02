ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аграрии Минской области завершают первый укос трав

02.06.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну, райграс. Сделать это нужно быстро, чтобы зеленая масса не перезрела и сохранила свою питательность. Обеспечить как минимум полуторагодичный запас кормов намерены за 4 укоса. Первый завершат на этой неделе. На полях зеленый урожай провяливается, и только после этого масса отправляется в сенажные траншеи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика