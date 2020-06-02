Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Минской области завершают первый укос трав В одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну,...

В одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну, райграс. Сделать это нужно быстро, чтобы зеленая масса не перезрела и сохранила свою питательность. Обеспечить как минимум полуторагодичный запас кормов намерены за 4 укоса. Первый завершат на этой неделе. На полях зеленый урожай провяливается, и только после этого масса отправляется в сенажные траншеи.