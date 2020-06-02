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Аграрии Минской области завершают первый укос трав
02.06.2020 09:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну, райграс. Сделать это нужно быстро, чтобы зеленая масса не перезрела и сохранила свою питательность. Обеспечить как минимум полуторагодичный запас кормов намерены за 4 укоса. Первый завершат на этой неделе. На полях зеленый урожай провяливается, и только после этого масса отправляется в сенажные траншеи.
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В одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну,...
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