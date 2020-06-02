Правозащитники: в мае 72 человека оштрафованы, 69 получили «сутки»

Источник материала: Tut.by

С 6 по 31 мая в Беларуси были задержаны как минимум 195 человек: активисты, журналисты, правозащитники, обычные граждане, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».



Фото с сайта сpv.ru

Правозащитникам считают, что за этот период произошло 217 случаев произвольных задержаний, 18 человек задерживали по 2−3 раза. Эти цифры также включают в себя и задержания нескольких активистов, противников завода АКБ в Бресте.

По данным правозащитников, в мае было 155 судов в отношении как минимум 132 человек, более 135 судов из них — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

Всего за май 72 человека оштрафованы на 2352 базовых (63504 рубля). Наибольший штраф получил брестский активист Виталий Казак. По итогам двух судов по 4 протоколам он должен заплатить 140 базовых величин (3780 рублей) штрафа за участие в акциях против завода АКБ.

69 человек получили аресты сроком от 2 до 25 суток. Несколько активистов, среди которых блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, активисты Юрий Власов, Станислав Павлинкович и журналист Михаил Аршинский, были дважды или трижды осуждены на новые «сутки». Не избежали арестов и могилевские правозащитники «Весны» Александр Бураков и Саша Райкон, а также журналисты Михаил Аршинский, Дмитрий Лупач и Александр Осипцов.

Общее количество полученных «суток» в мае — 719. Административные суды за этот период прошли в 22 городах страны. Больше всего судов прошло в Минске (27 и более), Могилеве (22), Брест (20). Городом-«рекордсменом» по количеству вынесенных «суток» стал Могилев. Там 18 человек получили в сумме 164 суток.

84% от всех административных протоколов (148), по которым судили активистов в течение мая, — это протоколы о нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

Двое активистов «Молодежного блока» получили аресты после акции с гробом из-за проведения парада 9 мая.

Часть из задержанных (более 20 человек) в мае судили также за неповиновение сотрудникам милиции при задержании (ст. 23.4 КоАП). Кроме того, штрафы за изготовление продукции СМИ для телеканала «Белсат» получили журналисты Лариса Щирякова, Андрей Толчин и Дмитрий Лупач.

Что касается Тихановского, то он и несколько человек из его команды были задержан на пикете в Гродно 29 мая. Все они задержаны в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК РБ) и находятся в минском изоляторе на Окрестина. Вечером 1 июня закончился трехдневный сро к с момента задержания блогера — на свободу никто не вышел. Правозащитники поясняют, значит, срок содержания под стражей продлен до 10 суток. В течение этого времени (до вечера 8 июня) задержанным должны предъявить обвинения либо освободить.