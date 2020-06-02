ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правозащитники: в мае 72 человека оштрафованы, 69 получили «сутки»

02.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 6 по 31 мая в Беларуси были задержаны как минимум 195 человек: активисты, журналисты, правозащитники, обычные граждане, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».


Фото с сайта сpv.ru

Правозащитникам считают, что за этот период произошло 217 случаев произвольных задержаний, 18 человек задерживали по 2−3 раза. Эти цифры также включают в себя и задержания нескольких активистов, противников завода АКБ в Бресте.

По данным правозащитников, в мае было 155 судов в отношении как минимум 132 человек, более 135 судов из них — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

Всего за май 72 человека оштрафованы на 2352 базовых (63504 рубля). Наибольший штраф получил брестский активист Виталий Казак. По итогам двух судов по 4 протоколам он должен заплатить 140 базовых величин (3780 рублей) штрафа за участие в акциях против завода АКБ.

69 человек получили аресты сроком от 2 до 25 суток. Несколько активистов, среди которых блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, активисты Юрий Власов, Станислав Павлинкович и журналист Михаил Аршинский, были дважды или трижды осуждены на новые «сутки». Не избежали арестов и могилевские правозащитники «Весны» Александр Бураков и Саша Райкон, а также журналисты Михаил Аршинский, Дмитрий Лупач и Александр Осипцов.

Общее количество полученных «суток» в мае — 719. Административные суды за этот период прошли в 22 городах страны. Больше всего судов прошло в Минске (27 и более), Могилеве (22), Брест (20). Городом-«рекордсменом» по количеству вынесенных «суток» стал Могилев. Там 18 человек получили в сумме 164 суток.

84% от всех административных протоколов (148), по которым судили активистов в течение мая, — это протоколы о нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

Двое активистов «Молодежного блока» получили аресты после акции с гробом из-за проведения парада 9 мая.

Часть из задержанных (более 20 человек) в мае судили также за неповиновение сотрудникам милиции при задержании (ст. 23.4 КоАП). Кроме того, штрафы за изготовление продукции СМИ для телеканала «Белсат» получили журналисты Лариса Щирякова, Андрей Толчин и Дмитрий Лупач.

Что касается Тихановского, то он и несколько человек из его команды были задержан на пикете в Гродно 29 мая. Все они задержаны в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК РБ) и находятся в минском изоляторе на Окрестина. Вечером 1 июня закончился трехдневный срок с момента задержания блогера — на свободу никто не вышел. Правозащитники поясняют, значит, срок содержания под стражей продлен до 10 суток. В течение этого времени (до вечера 8 июня) задержанным должны предъявить обвинения либо освободить.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 по 31 мая в Беларуси были задержаны как минимум 195 человек: активисты, журналисты, правозащитники, обычные граждане.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бакиев простил народ Кыргызстана. В ответ ему предложили покинуть Беларусь и «вернуть награбленное»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика