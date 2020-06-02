Модный «морской» детсад открыли под Минском. Сколько это стоит и реально ли масштабировать проект

Источник материала: Tut.by

— Такое болото здесь было — до середины дошел, выше колена уже. Дальше не смог, — рассказывает владелец группы компаний «А-100» Александр Центер, стоя посреди идеальных газонов и новеньких таунхаусов практически готового квартала «Пирс».



Фото: Mlyn.by

Участок под жилую застройку компания получила на аукционе, потом оформили инвестдоговор, его реализация завершается уже в июне.

— История объекта прозрачная, как слеза ребенка, — комментирует Центер.

— Неплохо получилось! — впечатлен губернатор Минской области Александр Турчин.

— Узнаете? — интересуется у губернатора Александр Центер около водопада и канала с модными деревянными шезлонгами по берегам. — Технически это то самое болото сюда собрано. Можно было в трубы взять, как Немигу, можно вот так сделать.



Фото: Mlyn.by

Компания отмечает, что строительство домов уже окончено, идут работы по благоустройству. Часть жилья сдается уже с отделкой, есть тренд и на меблированные квартиры: покупателю дают возможность выбрать из нескольких вариантов.

— Александр Львович, помимо завода бетонных конструкций, который вы купили , надо вам небольшую мебельную фабрику, — улыбается Турчин. — Мы вам подберем.

Сквозь квартал делегация идет к ратомскому детсаду «Жемчужина», который 1 июня передали на баланс государства. Сад продолжает морскую тематику комплекса. Он готов принять 230 детей, и должен закрыть потребности не только «Пирса», но и Ратомки, и Ждановичей. Пока обеспечение садами района не дотягивает до 70%.



Фото: Mlyn.by

— Мы сейчас на заводе разрабатываем типовой детский садик на базе этого. Думаю, сможем сделать еще красивее и дешевле, — рассказывает Центер.

— Мы на это надеемся! Да чего там: мы в это верим. Нужен оптимальный проект с точки зрения цена-качество, — отмечает Александр Турчин.

В детсаду будет 12 групп. Здесь обеспечена полная безбарьерная среда: есть лифт на три этажа, широкие двери, пандусы.



Фото: Mlyn.by

Это пятый детсад, построенный компанией А-100, многие требования уже учли, в том числе от тех, кто эксплуатирует первые сады, говорят застройщики.



Фото: Mlyn.by

Система видеонаблюдения дает возможность контролировать всю территорию вокруг сада, вход в сад — через специальные видеодомофоны.

В детсаду есть актовый зал и большой спортзал, где гости впечатлились мини-скалодромом. А также ресурсный центр поликультурного воспитания — здесь в игровой и интерактивной форме можно узнать все про Беларусь и ее регионы, а также про страны-соседи: народные промыслы, достопримечательности, национальную кухню.



Фото: Mlyn.by

Вокруг здания в прибалтийском стиле — игровые площадки с деревянными теневыми навесами, зона для рисования мелом, площадка для изучения правил дорожного движения.



Фото: Mlyn.by

Губернатор отмечает, что надо обеспечить всю область такими садами. Для этого нужны программы, по которым область могла бы рассчитываться за объект в течение определенного срока.



Фото: Mlyn.by

— Социальные объекты нужны сейчас, а не через пять-десять лет. К сожалению, если рассчитывать только на бюджетные средства, мы не сможем это обеспечить нам быстро. Надо работать и с банками, и с компаниями. Строить под ключ и расписывать платежи на 5−7 лет, — говорит Турчин.

— Мы работаем над этим, — заверил Центер. — Думаю, мы скоро вам принесем предложение, от которого будет сложно отказаться. Считаю, инициатива должна быть за нами.

— Многие не горят желанием заниматься такими объектами. А если горят, то закладывают такой уровень рентабельности, что выходит слишком дорого, — сетует Турчин.



Фото: Mlyn.by

Здесь, признался губернатор, цена очень симпатичная, но надо внимательно изучить, что в нее вошло и за счет чего удалось сэкономить. Цена детсада — 3,2 млн долларов без НДС.

— Строили его для себя, думали сделать частным. Но реально с этим сегодня лучше справляется государство, и специалистов они очень быстро набрали. Мы бы так не сделали, — признает Центер.

Он отмечает, что объект вышел дешевле аналогов, в том числе потому, что шло строительство всего квартала — сети тянули под все, котельная общая.



Фото: Mlyn.by

— Нынешнее событие — это продолжение нашей большой программы строительства в Минской области детских дошкольных учреждений. Одиннадцать детсадов мы откроем в этом году, и этот — один из них. Это хороший пример государственно-частного партнерства. Очень интересно было посмотреть на те проектные решения, которые компания воплотила в этом детсаду. Думаю, такие учреждения будут появляться и в других регионах Минской области. Мы должны идти в ногу со временем. Те проекты, которые были хороши в 90-ых годах, не очень отвечают требованиям современности, — резюмирует губернатор.

Турчин также поблагодарил компанию за регулярную помощь медикам.

Сотрудники А-100 также были весьма воодушевлены. Говорят, готовы взяться за еще какое-нибудь болото.



Фото: Mlyn.by