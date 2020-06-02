|
Модный «морской» детсад открыли под Минском. Сколько это стоит и реально ли масштабировать проект
02.06.2020 09:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— Такое болото здесь было — до середины дошел, выше колена уже. Дальше не смог, — рассказывает владелец группы компаний «А-100» Александр Центер, стоя посреди идеальных газонов и новеньких таунхаусов практически готового квартала «Пирс».
Участок под жилую застройку компания получила на аукционе, потом оформили инвестдоговор, его реализация завершается уже в июне.
— История объекта прозрачная, как слеза ребенка, — комментирует Центер.
— Неплохо получилось! — впечатлен губернатор Минской области Александр Турчин.
— Узнаете? — интересуется у губернатора Александр Центер около водопада и канала с модными деревянными шезлонгами по берегам. — Технически это то самое болото сюда собрано. Можно было в трубы взять, как Немигу, можно вот так сделать.
Компания отмечает, что строительство домов уже окончено, идут работы по благоустройству. Часть жилья сдается уже с отделкой, есть тренд и на меблированные квартиры: покупателю дают возможность выбрать из нескольких вариантов.
— Александр Львович, помимо завода бетонных конструкций,
Сквозь квартал делегация идет к ратомскому детсаду «Жемчужина», который 1 июня передали на баланс государства. Сад продолжает морскую тематику комплекса. Он готов принять 230 детей, и должен закрыть потребности не только «Пирса», но и Ратомки, и Ждановичей. Пока обеспечение садами района не дотягивает до 70%.
— Мы сейчас на заводе разрабатываем типовой детский садик на базе этого. Думаю, сможем сделать еще красивее и дешевле, — рассказывает Центер.
— Мы на это надеемся! Да чего там: мы в это верим. Нужен оптимальный проект с точки зрения цена-качество, — отмечает Александр Турчин.
В детсаду будет 12 групп. Здесь обеспечена полная безбарьерная среда: есть лифт на три этажа, широкие двери, пандусы.
Это пятый детсад, построенный компанией А-100, многие требования уже учли, в том числе от тех, кто эксплуатирует первые сады, говорят застройщики.
Система видеонаблюдения дает возможность контролировать всю территорию вокруг сада, вход в сад — через специальные видеодомофоны.
В детсаду есть актовый зал и большой спортзал, где гости впечатлились мини-скалодромом. А также ресурсный центр поликультурного воспитания — здесь в игровой и интерактивной форме можно узнать все про Беларусь и ее регионы, а также про страны-соседи: народные промыслы, достопримечательности, национальную кухню.
Вокруг здания в прибалтийском стиле — игровые площадки с деревянными теневыми навесами, зона для рисования мелом, площадка для изучения правил дорожного движения.
Губернатор отмечает, что надо обеспечить всю область такими садами. Для этого нужны программы, по которым область могла бы рассчитываться за объект в течение определенного срока.
— Социальные объекты нужны сейчас, а не через пять-десять лет. К сожалению, если рассчитывать только на бюджетные средства, мы не сможем это обеспечить нам быстро. Надо работать и с банками, и с компаниями. Строить под ключ и расписывать платежи на 5−7 лет, — говорит Турчин.
— Мы работаем над этим, — заверил Центер. — Думаю, мы скоро вам принесем предложение, от которого будет сложно отказаться. Считаю, инициатива должна быть за нами.
— Многие не горят желанием заниматься такими объектами. А если горят, то закладывают такой уровень рентабельности, что выходит слишком дорого, — сетует Турчин.
Здесь, признался губернатор, цена очень симпатичная, но надо внимательно изучить, что в нее вошло и за счет чего удалось сэкономить. Цена детсада — 3,2 млн долларов без НДС.
— Строили его для себя, думали сделать частным. Но реально с этим сегодня лучше справляется государство, и специалистов они очень быстро набрали. Мы бы так не сделали, — признает Центер.
Он отмечает, что объект вышел дешевле аналогов, в том числе потому, что шло строительство всего квартала — сети тянули под все, котельная общая.
— Нынешнее событие — это продолжение нашей большой программы строительства в Минской области детских дошкольных учреждений. Одиннадцать детсадов мы откроем в этом году, и этот — один из них. Это хороший пример государственно-частного партнерства. Очень интересно было посмотреть на те проектные решения, которые компания воплотила в этом детсаду. Думаю, такие учреждения будут появляться и в других регионах Минской области. Мы должны идти в ногу со временем. Те проекты, которые были хороши в 90-ых годах, не очень отвечают требованиям современности, — резюмирует губернатор.
Турчин также поблагодарил компанию за регулярную помощь медикам.
Сотрудники А-100 также были весьма воодушевлены. Говорят, готовы взяться за еще какое-нибудь болото.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Такое болото здесь было - до середины дошел, выше колена уже. Дальше не смог, - рассказывает владелец группы компаний «А-100» Александр Центер, стоя посреди идеальных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)