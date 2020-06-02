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Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти

02.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти

Беларусь планирует получить в июне от российских компаний около 1,1 млн т нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«По трубопроводному транспорту ожидаем около 1 млн т нефти, по железной дороге — около 80 тыс. т нефти. То есть в сумме это около 1,1 млн т, фактически идентичные поставки из РФ, как и в мае», — отметил Александр Тищенко.

Поставки ожидаются от десяти компаний, включая «Роснефть», «Башнефть», «Татнефть», «Лукойл», пояснил он.

Что касается альтернативных поставок, по графику до 5 июня «Белнефтехим» ожидает прибытия в Клайпеду танкера с американской нефтью.

«С начала этого года у нас каждая пятая тонна нефти — от альтернативных поставщиков. В этом году было уже 11 танкерных поставок, 12-й танкер будет с американской нефтью, он еще в пути», — добавил Александр Тищенко.

Как сообщалось, танкер доставит для Беларуси в Клайпеду 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken. Сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. В нынешнем году Беларусь закупала альтернативную нефть с перевалкой в порту Одессы.

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой сообщал, что тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. «Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — сказал Дмитрий Крутой.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь планирует получить в июне от российских компаний около 1,1 млн т нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр...
 
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