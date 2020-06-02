ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Снижение налогов в Минске для пострадавших отраслей не будет бесспорно работать даже для них

02.06.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком в понедельник объявил, какой бизнес получит поддержку: сниженную в два раза арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. А во вторник опубликованы два решения Мингорисполкома: № 1615 об уменьшении суммы арендной платы за земельные участки во втором и третьем кварталах 2020 года; и № 1616 о снижении сумм налога на недвижимость и земельного налога во втором и третьем кварталах 2020 года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об особенностях применения указанных льгот TUT.BY рассказали юристы REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов.

В каждом регионе перечень отраслей, которым оказывается поддержка, свой. В Минске в целом он шире чем во многих других регионах. Например, сегодня же опубликовано решение Островецкого райисполкома и в Островце поддержка предоставлена только 3 категориям плательщиков, говорят эксперты.

В Минске налоги снижены фитнес-клубам, парикмахерским, ремонтам обуви, часов и т.д. При этом в Минске в перечень не включена, например, деятельность баров и ресторанов. К примеру, в Новополоцке — включена.

Но действительно ли компании из пострадавших отраслей заплатят сниженные налоги?

Юристы REVERA отмечают, что компании из перечня пострадавших отраслей в большинстве своем не имеют помещений в собственности, а арендуют их.

При аренде налоги как правило платят следующим образом:

— арендную плату за землю/земельный налог платит арендодатель;

— налог на недвижимость платит арендатор, если он арендует объект у физлица (в т.ч. ИП), если арендодатель — юрлицо, то налог на недвижимость платит арендодатель (собственник).

— Решения написаны таким образом, что снижение налогов распространяется на плательщиков налогов (а не конечных пользователей помещений), что существенно снижает круг лиц, которым оказана поддержка, — предупреждают юристы.

Например, фитнес-центр арендует объект у профессионального девелопера (компании-собственника бизнес-центра). В этой ситуации налог на недвижимость и арендную плату за землю платит арендодатель. Арендодатель не сможет воспользоваться снижением налогов (его деятельность по сдаче объектов в аренду не включена в перечень пострадавших отраслей). Для арендатора (фитнес-центра) это означает, что у арендодателя нет дополнительного резерва для снижения арендной платы. В итоге, ни собственник бизнес-центра ни фитнес-центр поддержки не увидят, разъясняют юристы.

Чуть лучше дела у арендаторов, где арендодатель — физлицо (так как хотя бы налог на недвижимость платит арендатор и он сможет воспользоваться снижением этого налога). Но и здесь не без ложки дегтя — многие арендаторы применяют упрощенную систему налогообложения, и в таком случае они освобождены от налога на недвижимость в принципе (если площадь объекта 1000 и менее квадратов).

— Итог — в Минске комплексом поддержки смогут воспользоваться в основном только средние и крупные предприниматели из пострадавших отраслей, которым объекты принадлежат на праве собственности, — резюмируют юристы REVERA .

В качестве примера где этот вопрос решен по-другому, они приводят все тот же Новополоцк. Там налоги снизили и арендодателями, которые снизили арендаторам арендную плату и предоставили отсрочку ее уплаты. При таком подходе гораздо больше компаний получает поддержку от местной власти, считают эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решения написаны таким образом, что снижение налогов распространяется на плательщиков налогов (а не конечных пользователей помещений), что существенно снижает...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Оно сродни атомной станции». Лукашенко рассказал о строящемся за китайские деньги предприятии АПК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика