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Снижение налогов в Минске для пострадавших отраслей не будет бесспорно работать даже для них
02.06.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком в понедельник
Об особенностях применения указанных льгот TUT.BY рассказали юристы REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов.
В каждом регионе перечень отраслей, которым оказывается поддержка, свой. В Минске в целом он шире чем во многих других регионах. Например, сегодня же опубликовано решение Островецкого райисполкома и в Островце поддержка предоставлена только 3 категориям плательщиков, говорят эксперты.
В Минске налоги снижены фитнес-клубам, парикмахерским, ремонтам обуви, часов и т.д. При этом в Минске в перечень не включена, например, деятельность баров и ресторанов. К примеру, в Новополоцке — включена.
Но действительно ли компании из пострадавших отраслей заплатят сниженные налоги?
Юристы REVERA отмечают, что компании из перечня пострадавших отраслей в большинстве своем не имеют помещений в собственности, а арендуют их.
При аренде налоги как правило платят следующим образом:
— арендную плату за землю/земельный налог платит арендодатель;
— налог на недвижимость платит арендатор, если он арендует объект у физлица (в т.ч. ИП), если арендодатель — юрлицо, то налог на недвижимость платит арендодатель (собственник).
— Решения написаны таким образом, что снижение налогов распространяется на плательщиков налогов (а не конечных пользователей помещений), что существенно снижает круг лиц, которым оказана поддержка, — предупреждают юристы.
Например, фитнес-центр арендует объект у профессионального девелопера (компании-собственника бизнес-центра). В этой ситуации налог на недвижимость и арендную плату за землю платит арендодатель. Арендодатель не сможет воспользоваться снижением налогов (его деятельность по сдаче объектов в аренду не включена в перечень пострадавших отраслей). Для арендатора (фитнес-центра) это означает, что у арендодателя нет дополнительного резерва для снижения арендной платы. В итоге, ни собственник бизнес-центра ни фитнес-центр поддержки не увидят, разъясняют юристы.
Чуть лучше дела у арендаторов, где арендодатель — физлицо (так как хотя бы налог на недвижимость платит арендатор и он сможет воспользоваться снижением этого налога). Но и здесь не без ложки дегтя — многие арендаторы применяют упрощенную систему налогообложения, и в таком случае они освобождены от налога на недвижимость в принципе (если площадь объекта 1000 и менее квадратов).
— Итог — в Минске комплексом поддержки смогут воспользоваться в основном только средние и крупные предприниматели из пострадавших отраслей, которым объекты принадлежат на праве собственности, — резюмируют юристы REVERA .
В качестве примера где этот вопрос решен по-другому, они приводят все тот же Новополоцк. Там налоги снизили и арендодателями, которые снизили арендаторам арендную плату и предоставили отсрочку ее уплаты. При таком подходе гораздо больше компаний получает поддержку от местной власти, считают эксперты.
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Решения написаны таким образом, что снижение налогов распространяется на плательщиков налогов (а не конечных пользователей помещений), что существенно снижает...
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