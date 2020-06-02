Снижение налогов в Минске для пострадавших отраслей не будет бесспорно работать даже для них

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком в понедельник объявил , какой бизнес получит поддержку: сниженную в два раза арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог. А во вторник опубликованы два решения Мингорисполкома: № 1615 об уменьшении суммы арендной платы за земельные участки во втором и третьем кварталах 2020 года; и № 1616 о снижении сумм налога на недвижимость и земельного налога во втором и третьем кварталах 2020 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об особенностях применения указанных льгот TUT.BY рассказали юристы REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов.

В каждом регионе перечень отраслей, которым оказывается поддержка, свой. В Минске в целом он шире чем во многих других регионах. Например, сегодня же опубликовано решение Островецкого райисполкома и в Островце поддержка предоставлена только 3 категориям плательщиков, говорят эксперты.

В Минске налоги снижены фитнес-клубам, парикмахерским, ремонтам обуви, часов и т.д. При этом в Минске в перечень не включена, например, деятельность баров и ресторанов. К примеру, в Новополоцке — включена.

Но действительно ли компании из пострадавших отраслей заплатят сниженные налоги?

Юристы REVERA отмечают, что компании из перечня пострадавших отраслей в большинстве своем не имеют помещений в собственности, а арендуют их.

При аренде налоги как правило платят следующим образом:

— арендную плату за землю/земельный налог платит арендодатель;

— налог на недвижимость платит арендатор, если он арендует объект у физлица (в т.ч. ИП), если арендодатель — юрлицо, то налог на недвижимость платит арендодатель (собственник).

— Решения написаны таким образом, что снижение налогов распространяется на плательщиков налогов (а не конечных пользователей помещений), что существенно снижает круг лиц, которым оказана поддержка, — предупреждают юристы.

Например, фитнес-центр арендует объект у профессионального девелопера (компании-собственника бизнес-центра). В этой ситуации налог на недвижимость и арендную плату за землю платит арендодатель. Арендодатель не сможет воспользоваться снижением налогов (его деятельность по сдаче объектов в аренду не включена в перечень пострадавших отраслей). Для арендатора (фитнес-центра) это означает, что у арендодателя нет дополнительного резерва для снижения арендной платы. В итоге, ни собственник бизнес-центра ни фитнес-центр поддержки не увидят, разъясняют юристы.

Чуть лучше дела у арендаторов, где арендодатель — физлицо (так как хотя бы налог на недвижимость платит арендатор и он сможет воспользоваться снижением этого налога). Но и здесь не без ложки дегтя — многие арендаторы применяют упрощенную систему налогообложения, и в таком случае они освобождены от налога на недвижимость в принципе (если площадь объекта 1000 и менее квадратов).

— Итог — в Минске комплексом поддержки смогут воспользоваться в основном только средние и крупные предприниматели из пострадавших отраслей, которым объекты принадлежат на праве собственности, — резюмируют юристы REVERA .

В качестве примера где этот вопрос решен по-другому, они приводят все тот же Новополоцк. Там налоги снизили и арендодателями, которые снизили арендаторам арендную плату и предоставили отсрочку ее уплаты. При таком подходе гораздо больше компаний получает поддержку от местной власти, считают эксперты.