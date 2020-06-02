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Президенту доложили о ходе возведения масштабного комплекса заводов под Руденском

02.06.2020 12:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь рассчитывает в срок завершить строительство национальной биотехнологической корпорации - проект выведет на новый уровень белорусский АПК. Сегодня Президенту доложили о ходе возведения масштабного комплекса заводов под Руденском. Александр Лукашенко отметил его значимость - биокорпорация воплощает инновационный подход к сельскому хозяйству. Сегодня это один из крупнейших инвестпроектов страны. Он объединит более десятка предприятий в одну технологическую цепочку, завязанную на переработку зерна. В основе - технология завтрашнего дня, предложенная китайскими партнерами. Она позволит получать на белорусском сырье сбалансированные корма для животноводства. И тем самым повысит конкурентоспособность белорусской продукции. Сегодня она уже приносит стране более 5 миллиардов долларов экспортного дохода.

Президенту доложили о ходе возведения масштабного комплекса заводов под Руденском


Проект длительный. Его намерены завершить в 2032 году. Но первую очередь рассчитывают сдать уже в будущем году. Она предполагает запуск производства и получение первой продукции. Это позволит полностью закрыть потребности в качественных кормах и добавках внутреннего рынка, а также отправлять львиную долю продукции на экспорт. Аналогов этому проекту на постсоветском пространстве сегодня нет.

 
 
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Беларусь рассчитывает в срок завершить строительство национальной биотехнологической корпорации - проект выведет на новый уровень белорусский АПК. Сегодня...
 
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