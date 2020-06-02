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Аграрии Минской области завершают первый укос травы
02.06.2020 16:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну, райграс. Сделать это надо быстро, чтобы зеленая масса не перезрела и сохранила свои питательные качества. Обеспечить как минимум годовой запас кормов помогут 4 укоса.
Николай Соловей, директор сельхозпредприятия: "Если мы опоздаем на 5 дней, то в конце сентября закончим 4 укос. Мы должны ко Дню Независимости второй раз скосить, в августе третий и в конце сентября - четвертый. Такой у нас календарный план работы. Мы себе не можем позволить расслабиться. Техника работает, механизаторы с настроением. Травы плотные. Получили полную заправку минеральных удобрений. Я спокоен, тысяч 20 должны набрать в этом году".
На полях зеленый урожай провяливается, и только после этого масса отправляется в сенажные траншеи. Основной объем кормов заготовят во время первого укоса, а всего аграриям нужно убрать около 2 тысяч гектаров.
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В одном из сельхозпредприятий Несвижского района уже освоили около 70 процентов площадей. Ежедневно - около 150 гектаров. С полей убирают фестулолиум, люцерну,...
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