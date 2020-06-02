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«Ущерб - лишь мнение следователя». Глава «Витебскмясомолпрома» выступил в суде - и грамотно все разложил

02.06.2020 17:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июня гендиректор «Витебскмясомолпрома» Валерий Касперович весь день выступал в суде. Он рассказывал, как работает предприятие, и объяснял, почему обвинение его в коррупции — безосновательно. «Заявленный ущерб, который определил следователь, — это только его мнение. Сам собственник — облисполком — говорит, что я действовал в интересах предприятия. Не говоря уже о результатах проверок, экспертиз, вывод которых: нарушений нет», — сказал Касперович. Передаем кратко суть объяснений обвиняемого.


Валерий Касперович

Напомним, в суде Горецкого района продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого и директора частного предприятия «Витебскторг» Михаила Славецкого, двоюродного брата Виктора.

По мнению следствия, все трое создали подконтрольные им частные фирмы-посредники между «Витебскмясомолпромом» и сельхозпредприятиями, через которые «прогоняли» деньги и товары, получая с этого дивиденды. Из-за этой схемы работы «Витебскмясомолпром» недополучил 1 млн 78 тыс. рублей — в такую сумму следствие оценило нанесенный ущерб. Причем это размер не прибыли, а валового дохода, как следует из материалов дела. Все трое обвиняемых категорически отрицают свою вину.

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Вот что рассказал в суде Валерий Касперович, который 6 лет руководит «Витебскмясомолпромом» и формально продолжает возглавлять его и сейчас, во время следствия и судебного разбирательства.

Кто управляет «Витебскмясомолпромом» и кем управляет он

Чтобы объяснить, как работает «Витебскмясомолпром», какое место занимает в структуре предприятий и как осуществляется руководство, Валерий Касперович с разрешения суда использовал магнитно-маркерную доску. На ней схематично изобразил следующее.

«Витебскмясомолпром» (далее — ВММП. — TUT.BY) — часть крупнейшего в стране гособъединения «Витебский концерн „Мясо-молочные продукты“» и также входит в систему комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета. Причем облисполком — главный акционер с контрольным пакетом акций в 95%. Остальная часть акций — у примерно 300 человек.

По уставу «ВММП» — коммерческая организация, и это важно, подчеркнул Касперович. Ее основная цель деятельности — получение прибыли.

«Прошу заметить: не валового дохода, не валовой прибыли, а именно чистой прибыли», — отметил Касперович.

Основной вид деятельности «ВММП» — это оптовая торговля, исходя из структуры выручки предприятия. Но не только. В отношении отдельных предприятий «ВММП» является управляющей организацией по договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Таких предприятий, которые заключили подобный договор с «ВММП», было шесть. И «Витебскмясомолторг», деятельность которого легла в основу обвинения, — тоже.

Но сначала — с конца 2016 года — это были «Витебские продукты» — одна из самых больших торговых сетей Витебской области со среднесписочной численностью сотрудников на момент передачи 1000 человек. Также это промышленное предприятие по производству гофрокартона и тары из него Витебский картонажно-полиграфический комбинат, торговый дом «Орис» с объектами в Оршанском и Городокском районах, сельхозпредприятие в Оршанском районе «Борздовка-АГРО» и еще одно торговое предприятие «ОРС Витебск».

Высший орган управления «ВММП» — это собрание акционеров, среди которых ключевой — облисполком. Следующий ниже по значимости орган — это наблюдательный совет. Затем — исполнительный коллегиальный, то есть дирекция общества. А еще ниже — генеральный директор, то есть Касперович.

По всем шести договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «ВММП» как управляющая организация получала доход. Например, от только созданного «Витебскмясомолторга» с апреля 2018 года до начала 2019 года получила 22 000 рублей.

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Собственно, началом истории можно считать памятное ежегодное послание Александра Лукашенко парламенту и белорусскому народу в апреле 2017 года. Тогда президент поручил «поднять из руин и пепла» Оршанщину.

В комплексном плане первоочередных мер по развитию Оршанского района до 2020 года был пункт и о модернизации «Оршанского мясоконсервного комбината», а именно — строительстве нового цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота. Этот цех нужно было загрузить материалом, а потому в том же году заговорили об инвестпроекте — строительстве свиноводческого репродуктора на 5 тыс. голов с комбикормовым цехом и зернохранилищем в деревне Горяны Оршанского района.

Проектом поручили заняться «ВММП». Касперович в начале года проанализировал экономическое состояние предприятия и определил, что для реализации инвестпроекта необходима финансовая поддержка — внешняя. Почему — Касперович в суде очень подробно объяснил, ссылаясь на законодательство и экономическое обоснование.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Если кратко, то указом президента «ВММП» и мясоконсервному комбинату давали в кредит почти 60 млн евро на инвестпроекты. И чтобы получить эти деньги и обеспечить окупаемость, «ВММП» нужно было вложить своих 6 млн евро — это шестая часть общей выручки с НДС предприятия за 2017 год. Денег не было, кредит взять было не под что — из обеспечения у «ВММП» были лишь «офисное здание и холодильник, уже заложенные». Плюс — нагрузка в виде выплат за лизинг сельхозтехники: предприятие взяло ее по распоряжению облисполкома. Технику предполагалось сдавать в сублизинг Оршанскому комбинату хлебопродуктов — опять же, как один из шагов помощи в развитии региона.

А деньги были сильно нужны. И из всех возможных ответов на вопрос, где их взять, Касперович нашел самый оптимальный и — что важно — уже работающий с торговым домом «Орис». Правда, говорит Касперович, немного улучшил схему. Ее и предложил облисполкому.

Касперович на совещании в облисполкоме, где был и глава региона Николай Шерстнев, рассказал, что самый быстрый способ получить деньги — вложиться в торговлю. А именно — создать акционерное общество с государственно-частным партнерством, где частник инвестирует живые деньги в оборотный капитал, чтобы организация хорошо стартанула и сразу начала приносить доход.

На заседании шла речь о том, чтобы создать это самое новое предприятие в том числе вместе с «Витебскими продуктами», но те не могли по закону — у организации были долги.

Идею Касперовича одобрили и оформили в виде поручения Шерстнева в протоколе заседания облисполкома — это есть в материалах дела. Касперович тут же, выполняя поручение, которое не мог игнорировать в силу служебных обязанностей, распорядился созвать внеочередное собрание акционеров, чтобы проголосовать по поводу создания нового юрлица.

А учредителю и руководителю «СиАйЭс Трейд плюс» Вадиму Семенчукову Касперович предложил партнерство в этом деле потому, что его фирма поставляла семена кукурузы «ВММП». Семенчуков по делам время от времени бывал на «ВММП», и когда в очередной такой приезд Касперович встретил Семенчукова в здании администрации, то предложил участвовать в проекте как бизнесмену, у которого точно есть деньги и который может инвестировать их в оборотные средства.

Предупредил о важном моменте: обеспеченности у «ВММП» нет, то есть если дело прогорит, то частник вложенные деньги не вернет. И подчеркнул, что окончательное решение будет принимать облисполком как собственник.

Семенчуков взял несколько дней на размышление — и согласился, выдвинув некоторые условия. Во-первых, чтобы у него был контрольный пакет акций — 60% в доле. Во-вторых, чтобы главным бухгалтером был «его человек». Касперович тогда, опираясь на практику работы с «Орисом», «Витебскими продуктами» и др. предложил, чтобы «ВММП» было управляющей организацией.

— Повторюсь: я предложил это, а не потребовал. И у меня не было личной выгоды, как это пытается подать следователь. Я исходил из того, что «ВММП» как управляющая компания будет в том числе получать за это деньги — так же, как и по другим подобным договорам, — сказал в суде Касперович.

На собрании акционеров — и оно не было формальным, утверждает Касперович, ссылаясь на протоколы в материалах дела, — проголосовали за создание нового юрлица. С Семенчуковым также пришли к согласию по условиям участия и управления, составив типичный, в общем-то, для «ВММП» договор о том, что возглавляемая Касперовичем организация будет управляющей, но «СиАйЭс Трейд плюс», если что-то не понравится, может разорвать этот договор в одностороннем порядке. Так появилось ЗАО «Витебскмясомолторг».

Касперович уточнил: «ВММП» как учредитель вложил в новое юрлицо 1,5 тыс. рублей. И чуть больше, чем за полгода, извлек прибыль в размере 105 тыс. рублей. Это подтверждают документы.

— Славецкие не имели никакого отношения к созданию «Витебскмясомолторга», — сказал в суде Касперович. — Виктор Славецкий лишь раз присутствовал при встрече с Семенчуковым, когда я только предлагал ему создать совместное предприятие, как мой заместитель по коммерческим вопросам и как компетентный специалист.

«Ущерб — это только мнение следователя»


Валерий Касперович с защитником.

Далее «Витебскмясомолторг» работал как отдельное юрлицо, утверждает Касперович. И работал без нарушений. Это подтверждают многочисленные проверки, в том числе Министерства финансов, комитета по сельскому хозяйству. В деле есть документальное тому подтверждение.

Организация поставляла сельхозпредприятиям средства защиты растений, те рассчитывались не деньгами — продукцией, которую «Витебскмясомолторг» потом продавал.

Дивиденды получал «ВММП», а не Касперович лично — это видно из отчетности. Что касается цен, которые по версии следствия были завышены, то обвиняемый предоставил суду конкурсные предложения, которые показывают, что это не так. Их приобщили к материалам дела.

Касперович опровергает и обвинение в «переводе товарно-денежных потоков» с «ВММП» на «Витебскмясомолторг». Приводит цифры выручки организаций за 2017 и 2018 годы — она росла, — а также за 2019-ый, когда Касперович был под стражей и когда они в разы упали.

«Ущерб, который вменяется и который определил следователь, — это только его [следователя] мнение», — сказал Касперович. И объяснил, что тот определил его цифрой валового дохода, что в принципе неверно, так как этот показатель вырван из уравнения для расчета прибыли.

Касперович также подчеркивает, что специалисты, фамилии которых фигурируют в деле, были назначены на должности законно, исключительно благодаря своей компетенции и для улучшения работы организаций. Его особенно возмутил факт, что следствие посчитало назначение Егора Джандарова на должность коммерческого директора «Витебскмясомолторга» формальным. Тогда как тот реально успешно руководил предприятием, а о его профессионализме говорит то, что сейчас он гендиректор крупного промышленного концерна «Витебскпром» и находится в кадровом списке облисполкома.

Увольнение Виктора Славецкого было его собственным решением, настаивает Касперович, так как его не устраивала зарплата. И то, что он открыл ИП, тоже было его решением. «ВММП», в свою очередь, заключило с ним как с предпринимателем договор об оказании услуг ради экономии: за меньшую на 1,2 тыс. рублей сумму он выполнял те же обязанности для «ВММП» и «Витебских продуктов». А то, что с ним как с ИП заключил договор и «Витебскмясомолторг», так это было решение Джандарова.

Никаких имущественных выгод, кроме зарплаты гендиректора «ВММП», у него не было, говорит Касперович. По его словам, он знать не знал о покупке 30%-ной доли в «СиАйЭс Трейд плюс» Виктором Славецким, пока тот не сказал ему, когда пришел увольняться. И о займе Михаила Славецкого у этой же организации он узнал мимоходом от кого-то из своих сотрудников. С Михаилом Касперович и вовсе, говорит, говорил один раз по телефону и очень коротко по рабочим вопросам — о хозяйстве «Борздовка-АГРО».

Касперович отрицает, что когда-либо получал какие-либо взятки от Славецкого или через Славецкого, — это один из эпизодов обвинения. Приводит в доказательство данные биллинга мобильной связи — мол, они даже рядом не находились.

Валерий Касперович остановился и на эпизоде его задержания. Подчеркнул, что никакого взятия его под стражу с поличным не было. Что при обыске в кабинете и дома «ничего не было, кроме 960 долларов, которые лежали дома вперемешку с носками» — это, говорит, его личные сбережения.

В суде обвиняемый рассказал и о том, что в последнее время, до задержания, с учредителем «СиАйЭс Трейд плюс» Вадимом Семенчуковым он был в напряженных отношениях. Все потому, что заподозрил того в алчности.

«У него не было интереса развивать предприятие ["Витебскмясомолторг"], вкладывать в него деньги. Его обещания о дальнейшем инвестировании были просто словами. Как говорил президент, Семенчуков из тех людей, у кого только значки долларов в глазах — и ничего больше», — сказал Касперович.

По его словам, с помощью главбуха Семенчуков перечислял поступающие на счета «Витебскмясомолторга» деньги на счет «СиАйЭс Трейд плюс» по договорам поставки, а не по договорам займа. То есть увеличивал затраты, уменьшая оборотный капитал предприятия. А еще всячески пытался внести изменения в устав, по которому дивиденды начислялись бы не по итогам года, а по итогам 10 месяцев, чтобы выплаты были максимальными. Внести изменения он мог только при согласии «ВММП», но Касперович, как руководитель, отказался, так как это привело бы к банкротству «Витебсмясомолторга» — и «ВММП» лишилась бы дохода.

— Это еще больше усугубило отношения, которые стали неприязненными — и к нему, и к себе. Потому что как так можно было ошибаться в партнере и человеке? — сказал Касперович.

Спустя недолгое время Семенчуков написал явку с повинной, которая легла в основу уголовного дела и которая стала причиной задержания Касперовича и Славецких.

В слушании объявлен перерыв.

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Теги: Витебск
 
 
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Валерий Касперович, за которого перед президентом вступились работники предприятия и чиновники, весь день объяснял суду, что он ни в чем не виноват.
 
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