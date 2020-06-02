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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить миллиард долларов Выручка Национальной биотехнологической корпорации в ближайшие годы должна составить миллиард долларов. Сегодня у Президента обсудили ход строительства...

Выручка Национальной биотехнологической корпорации в ближайшие годы должна составить миллиард долларов. Сегодня у Президента обсудили ход строительства масштабного комплекса инновационных заводов АПК под Руденском. Он будет состоять из 14 производств, они будут поэтапно вводиться в эксплуатацию. В частности, запустят глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот. Это позволит выпускать высокопродуктивные и сбалансированные корма и кормовые добавки. Продукцию предполагается как использовать для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС и Азии. В основе - технология завтрашнего дня, предложенная китайскими партнерами.Проект длительный, его намерены завершить в 2032. Но первую очередь рассчитывают сдать уже в будущем году. Она предполагает запуск производства и получение первой продукции. Это позволит полностью закрыть внутренние потребности в качественных кормах и добавках и отправлять львиную долю продукции на экспорт. Аналогов этому проекту на постсоветском пространстве сегодня нет.