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Экономика дня

02.06.2020 21:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белавтодор стал первой компанией с государственной долей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. После прохождения процедуры так называемого листинга Белавтодор вошел в клуб публичных компаний. Подробности в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.

Для зарубежных инвесторов процедура листинг - это фактически проверка предприятия на финансовую надежность. 

Белавтодор стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам БВФБ 


Присутствие компании на бирже открывает новые возможности для получения зарубежных средств. Белавтодору это позволит реализовывать новые проекты. 

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: "Каждое предприятие государственное - это часть экономики страны. Соответственно, когда мы повышаем узнаваемость, значимость, инвестиционную привлекательность конкретного предприятия, таким образом мы повышаем инвестиционную привлекательность в целом экономики Республики Беларусь, улучшаем инвестиционный климат".

Сейчас процедуру листинга для дальнейшего выхода на белорусскую биржу проходит еще 10 компаний с государственной формой собственности. Преимущественно это предприятия из сферы переработки и промышленности. 

2 июня 2005 г. прошли первые торги на Белорусской универсальной товарной бирже 


3,2 миллиона сделок на общую сумму 21 миллиард USD. Объем экспорта приблизился к 6 миллиардам (5,8 миллиарда USD). Еще одна крупнейшая биржа страны – Универсальная товарная -  оценивает итоги своей 15-летней деятельности. 2 июня 2005 г. прошли первые торги,  была заключена первая биржевая сделка без малого на 190 тысяч долларов по реализации балансовой древесины. Сегодня здесь аккредитованы и торгуют 24 тысячи компаний.  

Беларусь планирует получить в июне от российских компаний около 1,1 миллиона тонн нефти


В этом месяце более 1 миллиона тонн нефти планирует получить Беларусь от российских компаний. В списке поставщиков: десять компаний. Среди них Роснефть, Башнефть, Татнефть, "Лукойл" и другие.

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим": "По трубопроводному транспорту ожидаем около 1 миллиона тонн нефти, по железной дороге - около 80 тысяч тонн нефти. Т.е. в сумме это около 1,1 миллиона тонн,  фактически идентичные поставки из РФ, как и в мае".

Цена Brent во вторник достигала $39,4 


Мировые цены на нефть во вторник росли. Оптимизм рынка строился на ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. Есть надежда, что существующие ограничения добычи нефти ОПЕК+ продлят. Предположительно срок продления может составить один-три месяца. 

Цена Brent  доходила до уровня 39 долларов 40 центов. Пока страны ОПЕК соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться и на более высоких уровнях. 

Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей


При ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня текущего года по 31 декабря 2025 для физлиц будет применяться нулевая ставка НДС. Такая новация закреплена Указом Президента "О стимулировании использования электромобилей". Как отметили в Таможенном комитете, это касается граждан Республики Беларусь,  иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. Подчеркнем, речь идет только о физлицах. 

 
 
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Белавтодор стал первой компанией с государственной долей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. После...
 
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