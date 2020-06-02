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Белавтодор стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам БВФБ

2 июня 2005 г. прошли первые торги на Белорусской универсальной товарной бирже

Беларусь планирует получить в июне от российских компаний около 1,1 миллиона тонн нефти

Цена Brent во вторник достигала $39,4

Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика дня Белавтодор стал первой компанией с государственной долей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. После...

Белавтодор стал первой компанией с государственной долей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. После прохождения процедуры так называемого листинга Белавтодор вошел в клуб публичных компаний. Подробности в "Экономике дня" сДля зарубежных инвесторов процедура листинг - это фактически проверка предприятия на финансовую надежность.Присутствие компании на бирже открывает новые возможности для получения зарубежных средств. Белавтодору это позволит реализовывать новые проекты.Сейчас процедуру листинга для дальнейшего выхода на белорусскую биржу проходит еще 10 компаний с государственной формой собственности. Преимущественно это предприятия из сферы переработки и промышленности.3,2 миллиона сделок на общую сумму 21 миллиард USD. Объем экспорта приблизился к 6 миллиардам (5,8 миллиарда USD). Еще одна крупнейшая биржа страны – Универсальная товарная - оценивает итоги своей 15-летней деятельности. 2 июня 2005 г. прошли первые торги, была заключена первая биржевая сделка без малого на 190 тысяч долларов по реализации балансовой древесины. Сегодня здесь аккредитованы и торгуют 24 тысячи компаний.В этом месяце более 1 миллиона тонн нефти планирует получить Беларусь от российских компаний. В списке поставщиков: десять компаний. Среди них Роснефть, Башнефть, Татнефть, "Лукойл" и другие.Мировые цены на нефть во вторник росли. Оптимизм рынка строился на ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. Есть надежда, что существующие ограничения добычи нефти ОПЕК+ продлят. Предположительно срок продления может составить один-три месяца.Цена Brent доходила до уровня 39 долларов 40 центов. Пока страны ОПЕК соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться и на более высоких уровнях.При ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня текущего года по 31 декабря 2025 для физлиц будет применяться нулевая ставка НДС. Такая новация закреплена Указом Президента "О стимулировании использования электромобилей". Как отметили в Таможенном комитете, это касается граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. Подчеркнем, речь идет только о физлицах.