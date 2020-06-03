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«Мы очень боимся». Может ли сейчас белорус без особых накоплений купить квартиру

03.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для многих вопрос покупки квартиры сегодня - все равно что задача в учебнике по математике, в которой случайно допустили ошибку. Ты вроде бы знаешь, что нужно делать,  но, как только начинаешь решать, ничего не сходится. То денег маловато, то духу не хватает, то просто лень… И даже когда покупка квартиры становится единственным решением, которое сделает жизнь молодой семьи спокойной, мы остаемся нерешительными.

«Мы очень боимся». Может ли сейчас белорус без особых накоплений купить квартиру
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Ко мне недавно обратились знакомые: молодая семья с ребенком. Они уже несколько лет живут в общежитии. Он - автомеханик, она - уборщица в организации, которая дала им это общежитие. По сути, она там работает только для того, чтобы это жилье у них не забрали. Хотела бы уйти, да съемную квартиру боятся не потянуть. Вот и мучается. Работает за мизерную зарплату на полторы ставки и слово сказать начальству боится, потому что жить иначе станет негде.

Так вот обратились они с просьбой помочь им в выборе квартиры. Они решились купить жилье, чтобы, наконец, можно было найти для жены нормальную работу и ни от кого не зависеть, потому что давило это все на ребят не слабо. Я обрадовался. И кинулся искать для них варианты. 

Сразу появилось несколько проблем: накопленных денег у семьи совсем мало, а официальный доход мужа значительно меньше, чем реальный (работодатель тоже хитрит). Поэтому рассчитывать на нормальный кредит было нереально. Пришлось искать другие варианты. Первой в голову пришла идея рассрочки от застройщика. Там доход не спрашивают. Главное паспорт принести.

Пошли все вместе в офис продаж. Слова за слово с менеджером, и выяснилось, что хотя на сайте и не было квартир по адекватным ценам, парочка подходящих под нашу ситуацию апартаментов найдется. Многое было забронировано, но далеко не все после брони возвращались, чтобы купить. Еще и скидку дадут небольшую за онлайн-бронирование. Глаза у моих знакомых загорелись. Цена хоть и не самая низкая, но оказалась подъемной для них при выплатах в течение 10 лет. И даже первый взнос у них со скрипом набирался.

Но на следующий день пыл у ребят остыл. Видно всю ночь не спали, думали. И испугались. Позвонили с утра и сказали, что вот сейчас они могут платить нужную сумму в месяц, а кто даст гарантию, что завтра не станет хуже? Платеж и в правду привязан к иностранной валюте и несет риски в случае, если будет резко меняться курс рубля.

- Ну не в два же раза вырастет платеж, да и вы, возможно, купив квартиру, свой доход повысите. Как минимум жена новую работу найдет, - как-то неожиданно для себя я стал их уговаривать.

- Нет, мы очень боимся. Никто не знает, что и как будет дальше, - ответили они мне и, наверное, даже обиделись, что я их страхов не разделяю.

Что же мешает молодым белорусам более уверенно чувствовать себя при решении квартирного вопроса? Экономическая нестабильность? Или патологическая уверенность, что все будет только плохо? В принципе низкий уровень жизни и доходов? Возможно, все вместе.

Если посмотреть на психологию, скажем, американца в такой ситуации, то он сначала будет стремиться найти хорошую работу. А имея работу он автоматически получает возможность и нормального кредита на жилье, и медицинского страхования, и, вообще, чувствует себя уверенно. У нас имея работу, люди не уверены ни в чем. Они ждут подходящего момента. Но будет ли он, никто не знает. Каждому остается рисковать и надеяться, что именно его «пронесет»: зарплата будет только расти, дом достроится, а банки не будут поднимать проценты по кредиту…

Если не угадал - твои проблемы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги: Минск
 
 
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Для многих вопрос покупки квартиры сегодня - все равно что задача в учебнике по математике, в которой случайно допустили ошибку. Ты вроде бы знаешь, что нужно...
 
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