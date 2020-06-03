Повестку в суд за участие в акции пенсионеру из Бреста вручили в общественной бане

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал члена профсоюза РЭП Александра Куценка на 810 рублей за участие во встрече противников аккумуляторного завода 17 мая, сообщает «Брестская газета» .



Александр Куценок

В тот день Александр Куценок вышел на площадь, чтобы поддержать осужденного на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии члена профсоюза РЭП Дмитрия Андросюка. В знак солидарности он принес с собой профсоюзный флаг.

Через несколько дней сотрудники милиции вручили ему повестку в суд.

«В тот момент я был в общественной бане. Только вышел из парилки, как заходит уборщица и спрашивает: кто здесь Куценок? Спуститесь вниз, — говорит, — Вас там ожидают. Обернувшись полотенцем, выхожу, спрашиваю: а кто Куценка ждет? Тут ко мне подходят два майора и говорят: нам поручено вам вручить повестку. Я, конечно, оторопел. Повестку взял, расписался в получении. Потом говорят: еще распишитесь в протоколе. Глупое положение вышло: голому человеку повестку вручают… — рассказывает Александр Николаевич. — Я отвечаю, что я пришел в баню мыться, а не их мемуары читать, и в протоколе не расписался. Устно мне было сообщено, что судебное заседание состоится 25 мая».

Для Александра Куценка это стало полной неожиданностью, поскольку никто из сотрудников милиции с ним до этого не встречался и не опрашивал. Придя после бани домой, он первым делом надел очки, чтобы ознакомиться с содержанием повестки. И с удивлением обнаружил, что там нет даты судебного заседания, а его адрес указан неверно. Обратиться за разъяснением было не к кому: контактный номер, по которому можно было бы позвонить, указан не был.

Александр Куценок решил на судебное заседание не идти. О том, что его административное дело будет рассматриваться судом Ленинского района Бреста на следующем заседании, Александру Николаевичу сообщил правовой инспектор профсоюза Владимир Малей. На этом заседании активист присутствовал.

Суд Ленинского района посчитал его вину в нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия доказанной и назначил 810 рублей штрафа, что почти в два раза превышает размер его месячной пенсии.