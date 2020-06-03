Мамиашвили изменил показания: есть сомнения по сделке Япринцева с другим совладельцем «Трайпла»

Источник материала: Tut.by

В среду экономический суд Минска после более чем годичного перерыва продолжил рассмотрение иска Владимира Япринцева к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле». Неожиданно позицию истца частично поддержала третья сторона. Представитель российского бизнесмена и спортивного функционера Михаила Мамиашвили (ему принадлежит такая же доля в «Трайпле» как у Аксентьева — 16,75%) частично поддержал требования Япринцева.



Фото: TUT.BY

Заявляя иск, Япринцев ссылается на совершение сделки под влиянием заблуждения и вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных для истца условиях.

Адвокат Мамиашвили Сергей Слижик заявил, что с этими доводами Япринцева Михаил Мамиашвили соглашается, отмечая:

— Действительно на протяжении 2014 и 2015 года сын истца Казбек занимался коммерческой деятельностью с привлечением финансовых ресурсов австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (владелец компании — Юрий Савяк, он проходил потерпевшим в уголовном процессе — прим. ред.), которая должна была выступить бенефециаром по сделкам. Сделки юридически оформлены и документально подтверждены, также как и проведенные финансовых операций по перечислению средств. Результатом деятельности стало причинение имущественного ущерба австрийской компании, что подтверждено решением суда Центрального района Минска от 27 марта 2017 г.

Владимир Япринцев для погашения долгов сына принял решение об отчуждении принадлежащих ему 33% доли уставного фонда крупнейшего на тот момент частного холдинга страны «Трайпл». Доля была обращена в зачет существующих долгов.

В суде неоднократно пытались выяснить, почему доли были отчуждены именно Аксентьеву и Мамиашвили, но так как в суде оба новых совладельца «Трайпла» не появились, вопрос оставался без комментариев.

Сейчас позиция Мамиашвили об обстоятельствах изложено более подробно:

— Летом 2015 года, с целью завладения долей в ООО «Трайпл» Аксентьев сообщил Япринцеву, что в результате незаконных действий его сына, завладевшего денежными средствами, принадлежащих компаниям Ответчика и его гражданской супруге Черновой Надежде — Positive Marketing Ltd, Priority provider ltd и «Вэлей сервис лимитед» (через компанию S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft Савяка), у ответчика возникла задолженность на сумму более 15 млн долларов. Чтобы погасить долг истец предложил ответчику передать часть доли в размере 16,75% в уставном фонде «Трайпла».

Ответчик принял в собственность долю. Сделка осуществлена 23 июля 2015 года, госрегистрация нового участника проведена 19 августа 2015 года. На дату отчуждения доли ее стоимость составляла более 26 млн долларов (подтверждается заключением об оценке № 10−07/2017 от 12 июля 2017 года на 1 января 2016 года) Стоимость доли в договоре купли-продаже указана номинальная в размере 110,5 рублей.

— При этом Аксентьев долг перед офшорными компаниями Черновой погасил и поэтому доля по просьбе Черновой была оформлена именно на Аксентьева. Владимир Япринцев на момент отчуждения принадлежащей доли за долги сына полагал, что задолженность Казбека Япринцева существует перед компанией Савяка, то есть компанией-плательщиком по которой есть проводки, у кого в свою очередь была задолженность перед Аксентьевым. На самом деле задолженность существовала перед Positive Marketing Ltd, Priority provider ltd и «Вэлей сервис лимитед» в лице Надежды Черновой, из-за чего и возникло заблуждение на предмет того, перед кем погашались долговые обязательства сына.

— В связи с вышеизложенным, мой доверитель высказал сомнения в совершении сделки в части заблуждений Япринцева о том, в адрес каких компаний проводилось погашение, - резюмировал представитель Мамиашвили. — Перечень компаний, используемых при переводе денег, на момент отчуждения доли не был известен Япринцеву в полном объеме.

Адвокат Иосифа Аксентьева Людмила Асиевская представила нотариально заверенную копию договора купли-продажи и ответы от СК России о том, что оригинал договора существует и находится в материалах уголовного дела, которое расследуется в России. При этом произведена экспертиза подписей, которые подтвердили подлинность подписи Япринцева.

Адвокат Япринцева вновь обратила внимание на то, что оригиналы документов пока так никто не видел, а документ, подтверждающий подлинность, не соответствует белорусскому законодательству: даже образцы почерка и подписи у истца не брали.

В суде появился еще один любопытный документ. Представитель истца представила суду копию соглашения от августа 2015, в котором оговорено, что Мамиашвили готов вернуть Япринцева долю после погашения долга — сделка совершена именно в обеспечение возврата долгов. Дальше в документе расписан механизм возврата долей. Адвокат предположила, что такое же соглашение есть у Аксентьева.

Асиевская отметила, что долю Япринцев передал Аксентьеву в том числе в счет долгов, но затруднилась уточнить, о каких именно долгах идет речь.

— Так подписав договор о передаче доли в компании, Япринцев погасил долги сына? — уточнил судья у представителя ответчика.

— Но деньги не передавались, — сказала Асиевская.

— Это не важно. Доля передана в счет некоего долга. Какие фактические долги сына истца перед ответчиком были погашены? Суду важна позиция вашего доверителя. Какими документами оформлены долги и их погашение? (Аксентьева).

Эту информацию должны представить на следующем заседании.

Интересно, что доля в «Трайпле», оцененная на 2015 год в 26 млн долларов, сейчас заметно изменилась в цене. В мае стало известно, что группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве).



Михаил Мамиашвили. Фото с сайта rsport.ru

Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.

В 2018 году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.

В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали , что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.

О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно . История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В результате Казбек Япринцев получил 8 лет лишения свободы с конфискацией. Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (все 33% акций), вышел на свободу. В январе 2018 года помилован и вышел на свободу и Казбек.

Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.

«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена: около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», — рассказывал допрошенный в суде Юрий Чиж. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 7 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл», и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.