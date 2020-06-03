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Как Лукашенко и Бабарико воздействуют на умы членов правительства
03.06.2020 17:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Действующий президент Александр Лукашенко и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико развернули борьбу за умы членов правительства. К такому выводу можно прийти, анализируя высказывания двух политиков за последнее время.
В настоящее время Лукашенко как раз готовит кадровые перестановки в составе правительства. На данный момент известно, что масштабных изменений
— Сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, — сказал президент 3 июня.
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико как минимум в трех интервью (
— Стоит только предъявить запрос на их ум, и они замечательным образом с этим справятся. Потому что даже сейчас в рамках выхода из кризисного положения были предложения Совета министров, с которыми я на 80% согласен. Но они просто не были приняты, — сказал Бабарико в интервью «
Получается, что и Александр Лукашенко, и Виктор Бабарико в принципе поддерживают одно и то же правительство.
Ранее Лукашенко
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К такому выводу можно прийти, анализируя высказывания двух политиков за последнее время.
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