Как Лукашенко и Бабарико воздействуют на умы членов правительства

Источник материала: Tut.by

Действующий президент Александр Лукашенко и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико развернули борьбу за умы членов правительства. К такому выводу можно прийти, анализируя высказывания двух политиков за последнее время.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В настоящее время Лукашенко как раз готовит кадровые перестановки в составе правительства. На данный момент известно, что масштабных изменений не будет . Тому есть две причины: экономический кризис в условиях пандемии и хорошо проявившие себя управленцы.

— Сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, — сказал президент 3 июня.

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико как минимум в трех интервью ( раз , два , три ) высказал одну и ту же мысль о работе действующего правительства. Он считает, что сейчас в правительстве достаточно умных людей. Просто запрос в настоящее время существует не на ум и инициативу, а на исполнительность.

— Стоит только предъявить запрос на их ум, и они замечательным образом с этим справятся. Потому что даже сейчас в рамках выхода из кризисного положения были предложения Совета министров, с которыми я на 80% согласен. Но они просто не были приняты, — сказал Бабарико в интервью « Московскому комсомольцу ». Получить официальный комментарий по поводу антикризисных мер не удалось.

Получается, что и Александр Лукашенко, и Виктор Бабарико в принципе поддерживают одно и то же правительство.

Ранее Лукашенко говорил , что назначит и. о. премьер-министра до выборов. Приставку уберут, если тот хорошо справится с работой. Таким образом вряд ли Сергей Румас сохранит за собой этот пост. В противном случае могла быть более пикантная ситуация. Поскольку Румас мало того что имеет банковский бэкграунд, так еще и в 2014—2018 годах являлся членом совета директоров (независимым директором) Белгазпромбанка, председателем правления которого 20 лет являлся Виктор Бабарико.