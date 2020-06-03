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Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства
03.06.2020 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили в выпуске новостей на телеканале «
Как сообщили в сюжете, глава государства подписал соответствующий указ.
(Будет дополнено.)
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