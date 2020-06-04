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«Беларусь будет крутой только тогда, когда возродятся замки». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Александром Таболичем
04.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем цикл интервью с потенциальными кандидатами на пост главы государства. У нас в гостях «кандидат от белорусской культуры» Александр Таболич, который рассказал про всю свою недвижимость, поделился мыслями по кредитной политике государства, а также объяснил, почему нельзя развивать экономику без привязки к культуре.
Александр Григорьевич Таболич (называет себя Алесь) родился в 1979 году в Гомельской области в семье художников. Парень пошел по стопам родителей: в десять лет поступил в Минск в школу-интернат по музыке и изобразительному искусству имени Ахремчика, после — в Белорусскую государственную академию искусств на графический дизайн. Весной 1996-го компания молодых парней создают белорусскую фолк-метал-группу Znich, фронтменом которой Алесь является до сих пор. Совершенно случайно Алесь пришел в тату-сферу и сейчас работает в одном из столичных тату-салонов. Он занимается татуировками и перманентным макияжем.
Основные моменты интервью:
(0.50) -
«Сходство в том, что руководить группой, фестивалем или страной – это большая ответственность. А разница: что такое политика, экономика, социальные моменты и культура?»
(2.16) -
«Я живу в однокомнатной квартире. Первой. Надеюсь, не последней. Посмотрим, чем закончится эта выборная тусовка. Может я в последующем перееду в хоромы, а может и на съемную квартиру. С покупкой первой квартиры помогли родственники. В кредиты не влазил, кредитам не доверяю».
(3.50) -
«Все должно быть в меру. Все должно соответствовать этапам жизни. Есть время, когда можно и выпить и потусоваться, а есть, когда нужно следить за здоровьем. Но сухой закон вводить не буду, если стану президентом».
(5.59) -
«Гимн и флаг – это национальное достояние. Смена этой символики возможна только через референдум».
(7.00)
«У нас эта проблема не только в регионах, а и везде. Нужно людям дать возможность не копить на жилье, а жить в нем. Государство в регионах должно дать доступное жилье для людей».
(9.35)
«Белорусы не только не чувствуют, что они хозяева своей земли. Белорусы не понимают, что они белорусы. Советская эпоха отживает, а вот в политике и экономике ничего нового не внедрилось. Ну еще и недоверие народа к власти, а власти к народу».
(11.23)
«В Беларуси не патриархат, а матриархат, как не крути. Хоть действующий президент у нас такой «ууууу», а в семьях главная женщина. Все это пошло еще с послевоенных лет, когда детей воспитывали мамы и бабушки, и поэтому эти дети привыкли держаться и слушаться женщин. Да и в целом народ у нас мягкотелый. Вот та самая «памяркоунасть» - она существует».
(15.03) -
«То, что многодетным семьям и другим категориям дают льготы – это классная тема. Но она все равно с шероховатостями. Много номенклатуры и бюрократии».
(17.04) -
«Главная проблема – озеленение. Так же хромает дизайн, архитектура. Но все это нужно решать в комплексе. У нас нет таких зданий, на которые будешь смотреть как на произведение искусства».
(26.55)
«В Минске сейчас ни площадок детских, ни парков, ни парковок. Нечем дышать. Лучший вариант для «уплотнения Минска» - города-спутники. Уже сейчас ты открываешь окно в квартире, и упираешься в окно соседнего дома. Так быть не должно».
(28.37)
«Если окультурить этот частный сектор, то это выглядит красиво. Не все это могут, поэтому здесь должно помогать государство. И лучше государство сделало бы этот частный сектор как место для отдыха, где можно пройти мимо огородов, маленьких домиков, а не бетонные коробки».
(33.29) –
«Я бы с большего все отдал в частные руки. Я иногда смотрю новости по БТ: приезжает в одно место, а там все развалено, в другое - и там все развалено. Так лучше отдать всю эту недвижимость бизнесу почти даром, и пусть люди созидают. Они живут на этой земле и пусть создают на ней и развивают».
(36.55) –
«Я свою квартиру купил через агентство недвижимости. И все прошло удачно. Кроме времени, когда ее покупал. Сейчас бы за эту сумму я мог купить дом под Минском».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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«Беларусь будет крутой только тогда, когда возродятся замки». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Александром Таболичем
Продолжаем цикл интервью с потенциальными кандидатами на пост главы государства. У нас в гостях «кандидат от белорусской культуры» Александр Таболич, который...
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