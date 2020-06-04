«Беларусь будет крутой только тогда, когда возродятся замки». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Александром Таболичем

Основные моменты интервью:

(0.50) - Про отличия руководства страной и рок группой

«Сходство в том, что руководить группой, фестивалем или страной – это большая ответственность. А разница: что такое политика, экономика, социальные моменты и культура?»

(2.16) - Про свою недвижимость

«Я живу в однокомнатной квартире. Первой. Надеюсь, не последней. Посмотрим, чем закончится эта выборная тусовка. Может я в последующем перееду в хоромы, а может и на съемную квартиру. С покупкой первой квартиры помогли родственники. В кредиты не влазил, кредитам не доверяю».

(3.50) - Про проблемы с алкоголем

«Все должно быть в меру. Все должно соответствовать этапам жизни. Есть время, когда можно и выпить и потусоваться, а есть, когда нужно следить за здоровьем. Но сухой закон вводить не буду, если стану президентом».

(5.59) - Про государственный гимн

«Гимн и флаг – это национальное достояние. Смена этой символики возможна только через референдум».